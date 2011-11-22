به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز سه شنبه یکم آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

فرهادی جایزه بی‌بی‌سی را گرفت و با خانواده‌اش از ایران رفت

باشگاه خبرنگاران نوشت : فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه شبکه بی بی سی شد ، اما اصغر فرهادی، نویسنده و کارگردان فیلم، موفق نشد در مراسم اهدای جوایز که در لندن برگزار شد شرکت کند. سرمایه گذار فیلم شامگاه پنجشنبه، ۱۸ نوامبر، در حالی که این جایزه را دریافت کرد ، خوشحالی اصغر فرهادی از دریافت این جایزه از بی بی سی انگلیس را در مراسم اعلام نمود. فرهادی پس از این تجلیل شبکه ضدانقلاب بی بی سی، به همراه خانواده اش از ایران خارج شده و به فرانسه رفته است. گفته می شود او به همراه خانواده اش در فرانسه ماندنی شده است.

اقدام تحسین برانگیز ملی‌پوش سابق فوتبال بانوان

بیان محمودی،‌ ملی‌پوش سابق تیم ملی فوتبال بانوان به سایت خبری نسیم گفت :‌مسئولان باشگاه اینترمیلان از من خواسته بودند در صورت برداشتن حجاب خود می‌توانی در لیگ ایتالیا بازی کنی که پیشنهاد آنها را رد کردم. ملی پوش سابق کشورمان البته غیر از ایتالیا از کشورهای دیگری هم پیشنهاد بازی داشته است اما می گوید که چون با حفظ حجاب نمی تواند در آنجا بازی کند، آن ها را رد کرده است.

پیامک به نمایندگان برای تجمع مقابل ریاست جمهوری

اخیر پیامک هایی به نمایندگان مجلس ارسال شده و از آنها درخواست شد تا ششم آذر برای همراهی با آزادگان تجمع کننده مقابل ریاست جمهوری، در جمع آنان حضور یابند. یکی از نمایندگان مجلس در همین زمینه به جهان نیوز گفت: این پیامک برای بسیاری از افراد ارسال شده ومعلوم نیست که آیا ارسال کنندگان آزادگان هستند یا نه.

مذاکره با دروازه بان قدیمی برای جانشینی کفاشیان

یه گزارس سایت خبری جهان با وجود اینکه علی کفاشیان از حضور خود در انتخابات آینده ریاست فدراسیون فوتبال گفته است اما شواهد و قراین از کنار رفتن وی از راس فوتبال کشور حکایت می کند. درهمین زمینه یک منبع آگاه، از مذاکره نمایندگان وزیر ورزش و امور جوانان با یک چهره قدیمی فوتبال که طی سالهای اخیر در صحنه ورزش حضوری فعال نداشته است خبر می دهد. این فرد که از دروازه بانان سابق فوتبال بوده ، تا این لحظه به پیشنهاد حضور در راس فدراسیون فوتبال پاسخ مثبت نداده است اما وی همچنان گزینه اصلی جانشینی علی کفاشیان به حساب می آید.

درحکومت امام‌زمان (عج) قهرمان ورزشی زن نداریم

فاطمه رجبی نویسنده کتاب "احمدی نژاد؛ معجزه هزاره سوم" و همسر غلامحسین الهام ، با مقایسه جایگاه زن در حکومت فعلی و حکومت مهدی موعود (عج) به شیعه آنلاین گفت : آیا ما اکنون شاهد نسبتی میان حکومت فعلی با حکومت دینی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم؟! ما کدام زن را در خانه نگه داشته ایم؟! الان شما می بینید پیش هر مقامی که در جمهوری اسلامی می روید، مسأله زنان به موضوعی عادی و هرز تبدیل شده است. کدام زنی می پذیرد زن خانه دار باشد؟! به ویژه اینکه این وضعیت را حاکمیت به وجود آورده است. ما در زمان حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قهرمانی زنان را نخواهیم داشت اما الان ما این مسأله را در جامعه مشاهده می کنیم و این زن قهرمان را به عنوان الگو معرفی می کنند.

دستور خاوری برای نقد کردن دهها میلیارد ال.سی. گروه آریا

سایت خبری مشرق نوشت : جملات مهمی که محمود رضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی در متن استعفای مرموز خود نوشت نکته هایی بود که می توان آنرا با آرام شدن فضای رسانه ای کشور در ارتباط با فساد بانکی اخیر، بار دیگر مطالعه کرد و پاسخ گفت. خاوری در متن استعفای خود تاکید می کند که «اداره کل امور شعب بانک ملی ایران با تجاوز از حدود اختیارات، بدون توجه به دستورات کتبی این جانب و عضو ذیربط هیئت مدیره» تخلفاتی را انجام داده است اما بررسی این اسناد که توسط مدیران متعهد سیستم بانکی کشور در اختیار مشرق قرار داده شده است، نشان می دهد خاوری بی اطلاع از این قضایا نبوده است.

"ماهان" جت اختصاصی صدر اعظم آلمان را خرید

عصر ایران به نقل از روزنامه جروزالم پست، نوشت : فروش هواپیمای اختصاصی خانم آنگلا مرکل و صدر اعظم های پیشین این کشور به شرکت هواپیمایی ماهان ایران اعتراض کارشناسان امنیتی اسراییل را برانگیخته است. جروزالم پست می نویسد این اقدام آلمان در حالی است که ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری میلادی ( 1 ماه پیش) شرکت هواپیمایی ماهان ایران را تحت تحریم قرار داده است.

داستان‌تازه فاطمه‌کروبی : شوهرم نمی‌تواند نفس بکشد!

به گزارش رجاء نیوز بی‌تحرکی و انفعال جریان فتنه موجب شده تا فعالان ضد انقلاب به دنبال دامن زدن به شایعات دروغ درباره سران فتنه و وضعیت نگهداری آنان در حصرخانگی به منظور ایجاد شوک، تزریق هیجان به بدنه بی‌رمق خود، احیای آشوب‌های خیابانی و آماده کردن خوراک تبلیغاتی برای اعمال فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران به ویژه در زمینه حقوق بشر باشند. روز گذشته نیز فاز جدید این سناریو با طرح دیدار فاطمه کروبی با برخی از خانواده‌های زندانیان فتنه کلید خورد. در این زمینه، سایت رسمی یکی از سران فتنه نوشته است: فاطمه کروبی که خود نیز ماه ها به همراه همسرش در زندان خانگی به سر می برد، ضمن تشریح وضعیت نگهداری آقای کروبی تصریح کرد که ایشان مدت های طولانی است که حتی از هوای آزاد نیز محروم هستند و دچار مشکل تنفسی شده اند. به گفته ی وی به دلیل مشکل به وجود آمده در ایام حصر، دستگاه اکسیژن برای آقای کروبی تهیه شده که در صورت نیاز از آن استفاده کنند.

اهداف جنجال‌سازی جریان انحرافی از نگاه رئیس بی‌بی‌سی

سایت خبری جهان در خبری آورده : جمشید برزگر در یادداشتی در رسانه دولتی انگلیس با اشاره به اتهام زنی علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور علیه اصولگرایان و دستگاه قضایی عنوان کرده است: هر دو محور، به ویژه با در پیش بودن انتخابات مجلس نهم و نیز گمانه زنی هایی که در مورد خیز محمود احمدی نژاد و نزدیکان او برای دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده، می تواند معطوف به تلاش و تحرکات انتخاباتی جریانی باشد که از سوی اصولگرایان، "جریان انحرافی" لقب گرفته است. مدیر سایت بی بی سی همچنین دیگر هدف رویکرد جنجالی جوانفکر را نزدیک شدن به جریان فتنه و جلب رای اپوزیسیون توصیف کرده است .