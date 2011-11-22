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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

احسانی:

اجرای مطلوب امور ایثار‌گران به وحدت رویه نیازمند است

اجرای مطلوب امور ایثار‌گران به وحدت رویه نیازمند است

اصفهان – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی همایش گردهمایی خادمان ایثار‌گران استان اصفهان گفت: ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به منظور اجرای مناسب و مطلوب امور ایثار‌گران به میزان بسیاری ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله احسانی ظهر سه شنبه در همایش گردهمایی خادمان ایثار‌گران استان اصفهان با اشاره به هدف از برگزاری این همایش اظهار داشت: ایجاد زمینه‌های مناسب برای ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی بنیاد شهید به جامعه ایثار‌گری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش محسوب می‌شود.

وی به ویژگی‌های حماسی و ایثار‌گری اصفهانی‌ها در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: اصفهان به عنوان استان حماسه و ایثار محسوب می‌شود و گرامی‌داشت 25 آبان ماه نیز به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

دبیر اجرایی همایش گردهمایی خادمان ایثار‌گران استان اصفهان با اشاره به ضرورت تکریم و تجلیل از خادمان ایثار‌گران تصریح کرد: مسئولان استان باید با توجه به این موضوع درصد نا‌چیزی از خدمات این افراد را جبران کنند و این افراد از جایگاه ارزشمندی در سطح کشور برخوردار هستند.

وی به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان به منظور ساماندهی مشکلات این قشر از جامعه اشاره کرد و ادامه داد: مشارکت و تعامل بنیاد شهید باید با سایر دستگاه‌های اجرایی استان افزایش یاید و تجلیل از خادمان ایثار‌گران به میزان بسیاری اهمیت دارد.

احسانی با اشاره به اهمیت اجرای هر چه بهتر موضوعات مربوط به جامعه ایثار‌گری تاکید کرد: ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به منظور اجرای مناسب و مطلوب امور ایثار‌گران به میزان بسیاری ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه  اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین شهر‌های مذهبی کشور محسوب می‌شود، اضافه کرد: ایثار‌گران بسیاری در سطح استان وجود دارد و وجود این افراد در عرصه‌های مختلف استان احساس می‌شود.

دبیر اجرایی همایش گردهمایی خادمان ایثار‌گران استان اصفهان بیان داشت: بیداری اسلامی محور فعالیت‌های جامعه ایثار‌گران قرار دارد و انقلاب اسلامی ایران پشتوانه محکمی برای فعالیت‌های این افراد در سطح کشور است.

کد مطلب 1466799

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