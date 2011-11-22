به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله احسانی ظهر سه شنبه در همایش گردهمایی خادمان ایثارگران استان اصفهان با اشاره به هدف از برگزاری این همایش اظهار داشت: ایجاد زمینههای مناسب برای ارتقای کیفیت خدمترسانی بنیاد شهید به جامعه ایثارگری از مهمترین اهداف برگزاری این همایش محسوب میشود.
وی به ویژگیهای حماسی و ایثارگری اصفهانیها در عرصههای مختلف اشاره کرد و افزود: اصفهان به عنوان استان حماسه و ایثار محسوب میشود و گرامیداشت 25 آبان ماه نیز به عنوان روز حماسه و ایثار اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
دبیر اجرایی همایش گردهمایی خادمان ایثارگران استان اصفهان با اشاره به ضرورت تکریم و تجلیل از خادمان ایثارگران تصریح کرد: مسئولان استان باید با توجه به این موضوع درصد ناچیزی از خدمات این افراد را جبران کنند و این افراد از جایگاه ارزشمندی در سطح کشور برخوردار هستند.
وی به اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی استان به منظور ساماندهی مشکلات این قشر از جامعه اشاره کرد و ادامه داد: مشارکت و تعامل بنیاد شهید باید با سایر دستگاههای اجرایی استان افزایش یاید و تجلیل از خادمان ایثارگران به میزان بسیاری اهمیت دارد.
احسانی با اشاره به اهمیت اجرای هر چه بهتر موضوعات مربوط به جامعه ایثارگری تاکید کرد: ایجاد هماهنگی و وحدت رویه به منظور اجرای مناسب و مطلوب امور ایثارگران به میزان بسیاری ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین شهرهای مذهبی کشور محسوب میشود، اضافه کرد: ایثارگران بسیاری در سطح استان وجود دارد و وجود این افراد در عرصههای مختلف استان احساس میشود.
دبیر اجرایی همایش گردهمایی خادمان ایثارگران استان اصفهان بیان داشت: بیداری اسلامی محور فعالیتهای جامعه ایثارگران قرار دارد و انقلاب اسلامی ایران پشتوانه محکمی برای فعالیتهای این افراد در سطح کشور است.
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