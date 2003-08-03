نويسنده محبوب كودكان در گذشت

به گزارش خبر گزاري "مهر" از نشريه تولدو بلاد چاپ كانادا ، بار بارا اسماكر صاحب رمانهاي تاريخي كودكانه در حالي دار فاني را وداع گفت كه پزشكان هنوز علت مرگ او را تشخيص نداده اند .



بنابراين گزارش ، خانم اسماكر در پانزدهم سپتامبر سال 1915 ميلادي در كورنليوس آمريكا به دنيا آمد . وي در سال ششم تحصيلي تصميم گرفت كه نويسنده شود و به همين دليل پس از اتمام تحصيلات به دانشگاه كانزاس رفت تا در رشته روز نامه نگاري تحصيل كند .

اسماكر نخستين كتاب خود را در سال 1955 ميلادي با عنوان" درياي سرخ هري" كه به موضوع تبعيد فرقه اي از مسيحيان ، پس از جنگ جهاني دوم به پاراگوئه مي پرداخت ، منتشر كرد . تجربه او پس از سفر هاي طولاني و همچنين مدتي زندگي در كنار رود مي سي سي پي و حركت به سوي كانادا ، چيز هايي را به وي آموخت كه مي توان رگه هايي از آنها را در پر فروش ترين رمانش با عنوان "زير كانادا" جستجو كرد . او رمان يادشده را در سال 1967 به چاپ رساند . اسماكر تا سال 1994 در كانادا به عنوان كتابدار مشغول به كار بود و در اين مدت كتابهاي جالبي را براي كودكان به بازار نشر عرضه كرد . پسرش توماس با اشاره به آثار جذاب و خواندني مادرش مي گويد : به نظر من يك كتابدار شايد بتواند تنها در خيال يك كتاب بنويسد . اما اين امر در مورد مادر من واقعا اتفاق افتاد .

كتاب هاي وي در دهه هفتاد مورد استقبال عمومي قرار گرفت و او با سفر به چند كشور دنيا از جمله ژاپن، جوايز ادبي متعددي دريافت كرد . لاري اسماكر پسر برادرش ، با اشاره به قدرت عجيب خانم اسماكر در ارتباط بر قراركردن با كودكان ، گفت : او در گفتگو و بر خورد با كودكان بسيار صادق بود .

آخرين كتاب اسماكر با عنوان" سلينا و پرواز كلاغ" در باره دختري است كه خانواده اش در طول جنگ به كانادا رفته اند . اين كتاب در سال 1999 به زيور طبع آراسته شد .