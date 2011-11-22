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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

رضاپور اعلام کرد:

نیروهای بسیجی در ادارات مظلوم واقع شدند

نیروهای بسیجی در ادارات مظلوم واقع شدند

بابل - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: متاسفانه نیروهای بسیجی در ادارات کمتر مورد توجه بوده و مظلوم واقع شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، نبی الله رضاپور عصر سه شنبه در نشست مسئولان حوزه بسیج ادارات شهرستان اظهار داشت: نگاه آمریکا این است که توجه دارد چه افرادی در راس تصمیم‌ گیری فضای داخلی کشور وجود دارند سپس اقدامات اساسی و سیاست استعمارگرانه خود را اعمال می‌کنند.

مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: نیروهای بسیجی در ادارات مظلوم واقع شده و تحت فشار هستند.

وی بیان داشت: وضعیت ما در 30 سال اخیر به این اندازه پیچیده نبود چرا که نقشه دشمن قابل تشخیص بود، ولی امروزه فکر و سناریوی دشمن نامشخص است.

 مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: انتظار ما از فرماندار بابل این است که مطابق با شعار رئیس جمهور در باب ارج نهادن به ارزشها و کمک به اجرای ماموریت بسیج، ما را مورد حمایت قرار دهد.

هفته بسیج از 30 آبانماه در سراسر کشور آغاز شده است.

کد مطلب 1466800

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