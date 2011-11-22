مراکز اداری قم باید از توانمندی بازنشستگان استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن محرری ظهر سه شنبه درمراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه استان قم که در خانه مهر صندوق بازنشستگان برگزار شد، گفت: همزمانی روز خانواده و تکریم بازنشستگان با شان نزول آیه مبارکه "هل اتی..." برکات و مباهات بسیار زیادی دارد و نشانگر ارزش و مقام پیشکسوتان در اسلام است.



وی با بیان اینکه تعظیم و تکریم بازنشستگان امری واجب و ضروری است، افزود: درست است که باید پیگیر مشکلات و نیازهای صنفی و مالی این قشر فرهیخته باشیم، اما بازنشستگان بیش ازهمه نیاز به احترام و تکریم بدون ترحم دارند.



توجه ویژه دولت به بازنشستگان



معاون استاندار قم، از توجه ویژه دولت نهم و دهم به بازنشستگان نسبت به گذشته خبر داد و بیان داشت: دولت در اجرای قانون خدمات کشوری بازنشستگان را در اولویت قرار داد و این عزیزان از حقوق و مزایای نسبتا خوبی برخوردار شدند و سطح زندگیشان واقعی تر شد.



باید از تجربیات نسل اول انقلاب استفاده کرد



محرری، بازنشستگی بدنه مدیریت نسل اول را فرصت خوبی برای ارتقای فعالیت‌های بازنشستگان دانست و گفت: براساس آمار، فعالان اداری نسل اول کم کم به بازنشستگی نزدیک می‌شوند و ازآنجا که این قشر از تجربه و توان بالایی برخوردارند باید از توانایی آنها برای بهبود اوضاع بازنشستگان کشور استفاده کرد.



بازنشستگان باغبان‌های جامعه هستند



وی با تأکید براینکه یک بازنشسته همچون باغبانی است که از دیدن محصول خود لذت می‌برد، اظهار داشت: وقتی یک معلم بازنشسته می‌بیند کسانی که روزی زیر دست او درس می‌خواندند اکنون در مشاغل حساس به جامعه خدمت می‌کنند، لذت وصف ناپذیری می‌برد.



تشکل‌های بازنشستگی تقویت شود



محرری با بیان اینکه تکریم بازنشستگان یک وظیفه همگانی برای کارمندان اداره است، افزود: تمام اداره‌های استان موظفند نسبت به ایجاد یک تشکل بازنشستگی و فراهم نمودن فضای لازم برای آنها اقدام کنند و اگر دستگاه اجرایی از این مساله سرباز بزند، با مدیر آن مجموعه برخورد خواهیم کرد.



معاون استاندار قم، از پی‌گیری برای برطرف شدن مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان خبرداد و گفت: البته باید برای خدمات رسانی به بازنشستگان امکانات موجود را در نظر بگیریم و بر اساس وسع، مشکلات درمانی را از طریق مجاری قانونی پی گیری کنیم.



خانه مهر باید محل تصمیم سازی برای مدیران باشد



وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان باید از امکانات خانه‌های مهر صندوق بازنشستگی استفاده لازم را ببرند، گفت: متأسفانه از امکانات موجود خانه‌های مهر باید استفاده بهینه شود و باید این مکان‌ها، راه را برای همفکری و تصمیم سازی پیشکسوتان باز کند.



برنامه‌ریزی برای خانه‌های مهر



محرری با اعلام این مطلب که با هماهنگی‌هایی که معاونت فرهنگی شهرداری صورت گرفته، دنبال استفاده بهینه خانه‌های مهر برای خانواده‌های بازنشستگان هستیم، بیان داشت: برگزاری کلاس‌های آموزشی، ترویج کتاب و کتاب خوانی، روزآمد سازی اطلاعات و... ازجمله برنامه‌های خانه‌های مهر خواهد بود.