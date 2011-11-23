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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

تدوین طرح حفاظت انتخابات شهرستان ساوجبلاغ در البرز

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ساوجبلاغ گفت: این طرح تمهیدات لازم بر اساس اولویتهای امنیتی را پیش بینی کرده است.

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای هرچه بهتر طرح حفاظتی و امنیتی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت دستگاههای انتظامی و امنیتی صورت می گیرد.

وی افزود: شرح وظایف شورای تامین دراین طرح احصاء و تعیین شده است . پالیزگیر عنوان کرد: تعداد 130 صندوق برای اخذ رای درشهرستان ساوجبلاغ در انتخابات مجلس نهم در نظر گرفته شده است.

شهرستان ساوجبلاغ هم اکنون 280 هزار نفر جمعیت دارد ونهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1466811

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