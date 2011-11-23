تدوین طرح حفاظت انتخابات شهرستان ساوجبلاغ در البرز

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اجرای هرچه بهتر طرح حفاظتی و امنیتی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با مشارکت دستگاههای انتظامی و امنیتی صورت می گیرد.

وی افزود: شرح وظایف شورای تامین دراین طرح احصاء و تعیین شده است . پالیزگیر عنوان کرد: تعداد 130 صندوق برای اخذ رای درشهرستان ساوجبلاغ در انتخابات مجلس نهم در نظر گرفته شده است.

شهرستان ساوجبلاغ هم اکنون 280 هزار نفر جمعیت دارد ونهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز 12 اسفند ماه سال 1390 برگزار خواهد شد.