برداشت انار در چهارمحال و بختیاری پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم ولی پور با بیان اینکه روستای دورک اناری مهمترین بخش تولید انار استان محسوب می شود افزود: در این روستا 60 هکتار باغ انار وجود دارد که در هر فصل برای بیش از 200 نفر از اهالی این روستا شغل ایجاد کرده است.

وی با اشاره به اینکه روستای دورک اناری در شهرستان کیار مهمترین قطب تولید انار این استان است تصریح کرد: 97 درصد از انار تولیدی این استان از منطقه دورک اناری برداشت می شود.

مدیر جهاد کشاورزی کیار یادآور شد: بیش از 700 تن از انار دورک به دست بانوان این روستاها به رب انار و ترشی انار تبدیل و روانه بازار می شود.

ولی پور گفت: بیشتر رب انار و ترشی انار دورک در بازارهای استانهای همجوار بفروش می رسد و خریداران فراوانی دارد.

وی تصریح کرد: تولید رب انار و ترشی در دورک اناری یکی از مهمترین منابع درآمدی اهالی این روستا است.

روستای دورک اناری در شهرستان کیار و در 120 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.