"زخم تیکا" از صدای تبرستان پخش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زخم تیکا به کارگردانی رضا اکبری و تهیه کنندگی محمد صالح ذاکری، با هدف اطلاعاتی آموزشی و موضوع اجتماعی از صدای مرکز مازندران تهیه و پخش خواهد شد.

در این نمایش مهران بازپرس دادگستری است که بعد از فوت فرزندش دراثر تصادف و فرزنددار نشدن مجدد همسر، بنا به درخواست زن، در آستانه جدایی هستند.

در جریان رسیدگی به شکایت خانوادگی دو کودک پنج و هفت ساله که پدر و مادر آنها قصد متارکه دارند و شباهت فوق العاده پسرک پنج ساله با پسر فوت شده، عطوفت و حس پدرانه مهران نسبت به این پسرک سبب می شود که او و همسرش ترانه، برای کمک به حل بحران و زندگی پدر و مادر پسرک، حوادث این نمایش را رقم می زنند.

مینا اسداللهی نویسنده این نمایش بوده و سامی یوسفی صدابرداری می کند و افکتور نیز سعید نعمتیان است.

مهران زنجانی، رضا اکبری، بهاره اسلامی، مائده پور رمضان، رحمان قدمی، سکینه میر معصوم در زخم تیکا ایفای نقش می کنند.

آسیب شناسی بزه های اجتماعی در خط قرمز



خط قرمز، عنوان برنامه ترکیبی نمایشی بوده به کارگردانی محمد اسدی شهابی و تهیه کنندگی حسین پرتوی با تصویربرداری علی پارسی نژاد و صدابرداری مرتضی کاظمی که با هدف ارشادی تربیتی و موضوع اجتماعی در13 برنامه 35 دقیقه ای، با اجرای فرشید خطیبی چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته از سیمای شبکه تبرستان پخش می شود.

خط قرمز ضمن بررسی ناهنجاری ها و بزه های اجتماعی، به واگویی آسیبها و کج رفتاریهای اجتماعی و آسیب شناسی بزه هایی که در جامعه فراوانی درخور توجهی دارند، می پردازد.

این برنامه شامل آیتم هایی نظیر پلاتو، مستند، کپشن، مصاحبه، نمایش، گزارش و نماهنگ است.



