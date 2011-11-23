50 درصد اماکن عمومی اصفهان برای معلولان مناسب سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدزاده بعد از ظهر سه شنبه در سیزدهمین جلسه کمیته مناسبسازی اماکن شهری برای تردد معلولان در سطح شهر اظهار داشت: براساس قانون جامع معلولان، حقوق این افراد در اماکن و فضاهای موجود در سطح شهر باید رعایت شود.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه تمام فضاهای موجود در سطح استان باید مناسبسازی شود، اضافه کرد: تمام معلولان باید به راحتی در مکانهای عمومی رفت و آمد کنند و حقوق آنها در این زمینه نباید نادیده گرفته شود.
وی به حمایتهای استانداری اصفهان در راستای مناسبسازی فضاهای شهری اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر ضرورت مناسبسازی اماکن شهری در اصفهان به فرمانداران و شهرداران اصفهان ابلاغ شده و اصفهان در زمینه مناسبسازی مکانهای شهری در سطح کشور مقام نخست را به دست آورده است.
تمام نهادهای اجرایی استان از مناسبسازی اماکن عمومی حمایت میکنند
محمدزاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اصفهان به منظور مناسبسازی اماکن عمومی تاکید کرد: از حدود دو سال و نیم گذشته مناسبسازی اماکن شهری برای معلولان در استانداری اصفهان و با حمایتهای نهادهای موجود در استان افزایش یافته است.
وی با اشاره به فعالیت این نهادها در کمیته مناسبسازی اماکن شهری ویژه معلولان گفت: در حال حاضر سیزدهمین جلسه این کمیته در استانداری اصفهان برگزار شده است و تمام شهرداران نیز در طول سال موظف به برگزاری این جلسات در شهرستانهای اصفهان هستند.
مناسبسازی اماکن شهری در سطح کشور گسترش یابد
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به نمونه بودن اصفهان در تمام زمینهها در سطح کشور اظهار داشت: مناسبسازی اماکن شهری در سطح کشور گسترش یابد و در حال حاضر این موضوع در سطح استان به صورت فراگیر دنبال میشود.
وی اضافه کرد: بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته اصفهان تا دو سال آینده رشد غیرقابل توجهی در این زمینه پیدا میکند.
محمدزاده تاکید کرد: روند اجرایی مناسبسازی اماکن شهری به منظور تردد معلولان در سطح شهر باید تقویت شود و شناسایی مشکلات معلولان در سطح شهرها در راستای تحقق این موضوع نقش موثری دارد.
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