به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی خلدی ظهر سه شنبه با اعلام اینکه فاصله عید قربان تا عید غدیر را دهه مهرورزی مینامند، افزود: مردم نوعدوست و خیر پایتخت شور و شعور حسینی بیش از ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی به مددجویان، اقشار آسیبپذیر، ایتام و زنان سرپرست خانوار استان زنجان کمک کردند.
وی با تقدیر از مشارکت مردم در دهه مهرورزی، افزود: بهای نقدی نذورات مردم نزدیک به ۱۶۰ میلیون ریال است که پس از جمعآوری نذورات، بلافاصله بین جامعه هدف توزیع شد.
خلدی با اشاره به توانمندسازی مددجویان، اظهار کرد: توانمندسازی جامعه هدف و کاهش وابستگی آنها به بهزیستی، از اهداف این سازمان است که این امر بدون همکاری و مشارکت خیرین نیکوکاران استان زنجان محقق نخواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان زنجان مشارکت مردمی و کمکهای خیرین را بازوان توانمند بهزیستی عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم در رفع مشکلات مددجویان و توانمندسازی آنها نقش کلیدی در بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف بهزیستی دارد.
خلدی از رشد نذورات اهداءیعید قربان به مددجویان بهزیستی خبر داد و افزود: رشد نذورات سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۱ درصد بوده است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت کمک به نیازمندان، توجه به امور و مشکلات آنها را یادآور شد و گفت: مردم خیر استان زنجان میتوانند برای کمک به مددجویان به دفتر مشارکتهای مردمی بهزیستی مراجعه کرده و یا کمکهای خود را به شماره حساب ۲۳۴۵۲۴۰۵۵۰ بانک ملت شعبه امام قابل واریز در همه شعب استان زنجان، واریز کنند.
نظر شما