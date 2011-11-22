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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

خلدی خبرداد:

مهرورزی ۱۶۰ میلیون ریالی زنجانی‌ها به مددجویان بهزیستی

مهرورزی ۱۶۰ میلیون ریالی زنجانی‌ها به مددجویان بهزیستی

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی استان زنجان از مهرورزی ۱۶۰ میلیون ریالی زنجانی‌ها به مددجویان بهزیستی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  عباسعلی خلدی ظهر سه شنبه با اعلام اینکه فاصله عید قربان تا عید غدیر را دهه مهرورزی می‌نامند، افزود: مردم نوع‌دوست و خیر پایتخت شور و شعور حسینی بیش از ۸۰۰ کیلوگرم گوشت قربانی به مددجویان، اقشار آسیب‌پذیر، ایتام و زنان سرپرست خانوار استان زنجان کمک کردند.
 
وی با تقدیر از مشارکت مردم در دهه مهرورزی، افزود: بهای نقدی نذورات مردم نزدیک به ۱۶۰ میلیون ریال است که پس از جمع‌آوری نذورات، بلافاصله بین جامعه هدف توزیع شد.
 
خلدی با اشاره به توانمندسازی مددجویان، اظهار کرد: توانمندسازی جامعه هدف و کاهش وابستگی آنها به بهزیستی، از اهداف این سازمان است که این امر بدون همکاری و مشارکت خیرین نیکوکاران استان زنجان محقق نخواهد شد.
 
مدیرکل بهزیستی استان زنجان مشارکت مردمی و کمک‌های خیرین را بازوان توانمند بهزیستی عنوان کرد و افزود: مشارکت مردم در رفع مشکلات مددجویان و توانمندسازی آنها نقش کلیدی در بهبود وضعیت زندگی جامعه هدف بهزیستی دارد.
 
خلدی  از رشد نذورات اهداءیعید قربان به مددجویان بهزیستی خبر داد و افزود: رشد نذورات سال‌جاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۱ درصد بوده است.
 
وی همچنین با اشاره به اهمیت و ضرورت کمک به نیازمندان، توجه به امور و مشکلات آنها را یادآور شد و گفت: مردم خیر استان زنجان می‌توانند برای کمک به مددجویان به دفتر مشارکت‌های مردمی بهزیستی مراجعه کرده و یا کمک‌های خود را به شماره حساب ۲۳۴۵۲۴۰۵۵۰ بانک ملت شعبه امام قابل واریز در همه شعب استان زنجان، واریز کنند.
کد مطلب 1466826

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