جاده های پیرامونی فازهای پارس جنوبی به اتوبان کشوری متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا مسعودی در نشست بررسی طرح های زیربنایی پارس دو افزود: اجرای پروژه احداث جاده های داخلی و پیرامونی فازهای 11، 12، 14، 19 و ایران ال.ان.جی در محدوده سایت صنعتی تمبک و فازهای 13، 22 تا 24 در محدوده سایت صنعتی اختر، انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای انجام این پروژه مهم 200 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده است، گفت: جاده داخلی سایت صنعتی تمبک که ارتباط فازهای جدید پارس جنوبی با اراضی نیروگاه برق، کمپ های مسکونی و در نهایت اتوبان کشوری برقرار می کند به طول 17 کیلومتر احداث خواهد شد .

مدیر طرح های مهندسی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: جاده داخلی سایت صنعتی اختر نیز که ارتباط فازهای باقیمانده پارس جنوبی با اتوبان سراسری را برقرار می کند به طول شش کیلومتر احداث می شود .