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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

معابر شرق تهران ایمن سازی می شود

معابر شرق تهران ایمن سازی می شود

شهردار منطقه 8 از ایمن سازی معابر سطح منطقه به ویژه خیابان دماوند به عنوان یکی از معابر اصلی شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با تاکید بر تلاش شهرداری برای ایمن سازی معابر شهری، اظهار داشت: در راستای کاهش تصادفات و آرام سازی تردد خودروهای عبوری در این خیابان، به وسیله خط کشی مجازی، نوشتاری و علائم هشدار دهنده ایمن سازی شد.

وی با اشاره به خط کشی محوری به طول 15 هزار متر در شرق تهران افزود: افزایش پل های عابر پیاده مکانیزه از اولویت برنامه های مدیریت شهری منطقه 8 است.

شادالوئی با اشاره به احداث پارکینگ طبقاتی در شرق تهران عنوان داشت: احداث پارکینگ طبقاتی با هدف جلوگیری از توقف خودروها در معابر و کاهش بار ترافیک خیابانهای سطح منطقه در دستور کار برنامه های عمرانی شهرداری منطقه 8 قراردارد.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر استقبال شهروندان از اتوبوسهای تندرو در سفرهای روزانه درون شهری گفت: بر همین اساس ایستگاههای اتوبوسهای تندرو  بهسازی و مناسب سازی می شود.
 
وی با اشاره نور پردازی پلهای عابر پیاده در منطقه 8 افزود: به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا، پلهای عابر پیاده در شرق تهران نور پردازی شدند.
کد مطلب 1466835

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