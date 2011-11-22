معابر شرق تهران ایمن سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با تاکید بر تلاش شهرداری برای ایمن سازی معابر شهری، اظهار داشت: در راستای کاهش تصادفات و آرام سازی تردد خودروهای عبوری در این خیابان، به وسیله خط کشی مجازی، نوشتاری و علائم هشدار دهنده ایمن سازی شد.

وی با اشاره به خط کشی محوری به طول 15 هزار متر در شرق تهران افزود: افزایش پل های عابر پیاده مکانیزه از اولویت برنامه های مدیریت شهری منطقه 8 است.

شادالوئی با اشاره به احداث پارکینگ طبقاتی در شرق تهران عنوان داشت: احداث پارکینگ طبقاتی با هدف جلوگیری از توقف خودروها در معابر و کاهش بار ترافیک خیابانهای سطح منطقه در دستور کار برنامه های عمرانی شهرداری منطقه 8 قراردارد.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر استقبال شهروندان از اتوبوسهای تندرو در سفرهای روزانه درون شهری گفت: بر همین اساس ایستگاههای اتوبوسهای تندرو بهسازی و مناسب سازی می شود.

وی با اشاره نور پردازی پلهای عابر پیاده در منطقه 8 افزود: به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا، پلهای عابر پیاده در شرق تهران نور پردازی شدند.