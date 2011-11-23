آمریکا در تلاش برای منحرف کردن انقلاب های منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی معبودی روز سه شنبه در همایش بزرگ علما و مبلغان استان زنجان، افزود: دنیای استکبار با صرف هزینه‌های هنگفت در منطقه خاورمیانه قصد داشت تا مانع ظهور مردم سالاری دینی در کشورهای اسلامی شود اما آنان با الگوگیری از انقلاب اسلامی ایران به میدان آمده و بیداری ملل مسلمانان را فراهم آوردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با تاکید بر شکست سیاست های آمریکا در جهان، تصریح کرد: آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات متجاوزگرانه خود در جهان نیازمند ارائه طرح های انحرافی و متهم سازی سایر کشورها است.

حجت الاسلام معبودی با اشاره به تهدیدات نظامی اخیر آمریکا و رژیم اشغالگر قدس افزود: مردم ایران همواره با هوشیاری و بینش کامل در صحنه حضور داشته و با بصیرت دینی و سیاسی لازم، همانند گذشته فتنه های دشمنان در داخل و خارج از مرزها را خنثی خواهند کرد.

وی از حضور مردم در صحنه به عنوان اصلی ترین نقطه اقتدار و اتکاء نظام اسلامی نام برد و گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام اسلامی خواهد افزود.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) افزود: نقش برجستگان و نخبگان در این مقطع حساس که کشور قرار دارد، بسیار تعیین کننده بوده و به همین دلیل نیز آنان در به اهتراز درآوردن پرچم «لا الا اله الله» در سراسر گیتی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند.

حجت الاسلام معبودی با اشاره به این که در ماه‌های اخیر دنیای استکبار سه اتهام را به نظام اسلامی زده است، تصریح کرد: نقض حقوق بشر شایعه ترور سفیر عربستان توسط ایران و گزارش آمانو در ارتباط با اقدامات ایران درباره دانش صلح آمیز هسته ای از جمله این اتهامات است.

وی با طرح این سئوال که چرا دنیای استکبار این سه اتهام بزرگ را به ایران وارد کرده است افزود: منطقه در سایه انقلاب اسلامی بیدار شده که این امر موجب به خطر افتادن عمق استراتژی آمریکا و کانون‌های استکبار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان با بیان اینکه سپاه بازوی توانمند و قدرتمند نظام اسلامی در عرصه های گوناگون است، افزود: دشمنان از تمام ظرفیت های خود برای کمرنگ جلوه دادن حضور حداکثری مردم در صحنه استفاده خواهند کرد.