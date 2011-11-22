ماشین سازی با تساوی صدرنشین ماند/ رسول هم مربی بود هم گلزن!

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ هفته هشتم رقابتهای فوتبال لیگ دسته یک باشگاههای کشور که امروز با برگزاری دیدارهایی آغاز شد که در یکی از این بازیها تیم ماشین سازی تبریز برابر میزبان خود نیروی زمینی تهران به نتیجه تساوی یک – یک دست یافت.

این دیدار که مصاف بین ماشین سازی تبریز و نیروی زمینی رده دومی بود در شرایطی با تقسیم امتیازات بین دو تیم همراه بود که تیم تبریزی با کسب امتیازات این بازی موفق شد، صدر نشینی خود را حفظ کرده و جدی ترین تعقیب کننده اش را متوقف سازد.

در این بازی ابتدا تیم میزبان توسط امیر گودرزی در دقیقه 69 به گل رسید، اما تیم ماشین سازی پس از ورود رسول خطیبی به زمین مسابقه توانست توسط همین مربی بازیکن خود در دقیقه 74 از روی نقطه پنالتی گل تساوی را به ثمر برساند.

ماشین سازی با این مساوی 16 امتیازی شد و در بالاترین خانه جدول باقی ماند و تیم نیروی زمینی 14 امتیازی شد تا فعلا جایگاه خود در رده دوم را حفظ کند.

گفتنی است، بازیهای هفته هشتم لیگ یک فردا و پس فردا پیگیری خواهد شد.