برگزیدگان پنجمین جایزه کتاب شعر جوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان (یادواره قیصرامین پور) دقایقی پیش طی مراسمی در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران معرفی شدند.
این آثار از میان 154 اثری که در پنجمین جایزه کتاب شعر جوان داوری شدهاند، انتخاب و به عنوان برترین کتابهای شاعران جوان کشور که در سال 1389 به چاپ رسیدهاند، به شرح ذیل معرفی کرد:
در بخش شعر کلاسیک کتاب «بر یادگار قمری همخون» سروده علی عباسنژاد برگزیده اول و «گوشهای در اصفهان» سروده جواد ذهتاب و کتاب «از ماه تا ماهی» سروده پانتهآ صفایی شایسته تقدیر شدند.
پیش از اعلام اسامی نفرات برتر این بخش از جایزه کتاب سال شعر جوان، محمدعلی بهمنی به نمایندگی از اسماعیل امینی دیگر عصو هیئت داوران بخش شعر کلاسیک پنجمین دوره این جایزه، بیانیه پایانی هیئت داوران را قرائت کرد.
همچنین در بخش شعر نو جایزه کتاب سال شعر جوان کتاب «مردن به زبان مادری» سروده روجا چمنکار برگزیده اول شد و سه کتاب «بیحواسترین زن دنیا» سروده منیره حسینی و «عکاس دورهگرد» سروده حامد رحمتی و «مشتی سنگ میان سطرها» سروده هاجر فرهادی شایسته تقدیر شدند.
پیش از اعلام نفرات این بخش از جایزه کتاب سال شعر جوان هم، محمد شمس لنگرودی به نمایندگی از عنایت سمیعی و فرزان سجودی دیگر داوران بخش شعر نو پنجمین دوره این جایزه، بیانیه پایانی هیئت داوران را قرائت کرد.
مراسم اختتامیه پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان در حال حاضر با حضور جمع زیادی از شاعران پیشکسوت و جوان در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران در حال برگزاری است.
گزارش تکمیلی این جایزه متعاقباً ارسال میشود.
نظر شما