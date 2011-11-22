برگزیدگان پنجمین جایزه کتاب شعر جوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان (یادواره قیصرامین پور) دقایقی پیش طی مراسمی در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران معرفی شدند.

این آثار از میان 154 اثری که در پنجمین جایزه کتاب شعر جوان داوری شده‌اند، انتخاب و به عنوان برترین کتاب‌های شاعران جوان کشور که در سال 1389 به چاپ رسیده‌اند، به شرح ذیل معرفی کرد:

در بخش شعر کلاسیک کتاب «بر یادگار قمری همخون» سروده علی عباس‌نژاد برگزیده اول و «گوشه‌ای در اصفهان» سروده جواد ذهتاب و کتاب «از ماه تا ماهی» سروده پانته‌آ صفایی شایسته تقدیر شدند.

پیش از اعلام اسامی نفرات برتر این بخش از جایزه کتاب سال شعر جوان، محمدعلی بهمنی به نمایندگی از اسماعیل امینی دیگر عصو هیئت داوران بخش شعر کلاسیک پنجمین دوره این جایزه، بیانیه پایانی هیئت داوران را قرائت کرد.

در این بیانیه از جسارت فرآوری و نوآوری شاعران جوان در مقوله‌های شعری، تبعیت آنها از پسندهای معمول در شاخصه‌های شعری، گرایش شاعران جوان به تجربه‌های گوناگون در حوزه‌های شعری و گسترش دادن دایره واژگانی به عنوان رهاوردهای شاعران کلاسیک سرا نام برده شده بود.

همچنین در بخش شعر نو جایزه کتاب سال شعر جوان کتاب «مردن به زبان مادری» سروده روجا چمنکار برگزیده اول شد و سه کتاب «بی‌حواس‌ترین زن دنیا» سروده منیره حسینی و «عکاس دوره‌گرد» سروده حامد رحمتی و «مشتی سنگ میان سطرها» سروده هاجر فرهادی شایسته تقدیر شدند.

پیش از اعلام نفرات این بخش از جایزه کتاب سال شعر جوان هم، محمد شمس لنگرودی به نمایندگی از عنایت سمیعی و فرزان سجودی دیگر داوران بخش شعر نو پنجمین دوره این جایزه، بیانیه پایانی هیئت داوران را قرائت کرد.

در این بیانیه آمده بود: شعر جوان ایران در سال‌های اخیر دوباره جایگاهش را باز می‌یابد و این مسئله از اقبال کتابخوانان به کتاب‌های شعر آشکار می‌شود.

در بیانیه پایانی هیئت داوران بخش شعر نو پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان همچنین به دو جریان شعری که یکی به سادگی و دیگری به پیچیدگی گرایش دارد، اشاره شده و در عین حال نسبت به درغلطیدن جریان اولی به زبان گزارشی و دومی به زبان معمایی هشدار داده شده بود.

در این بیانیه همچنین آمده بود: هر دو جریان شعری خوانندگان خود را پیدا کرده‌اند و فضای کنونی شعر چندصدایی است و اگرچه موانعی موجب می‌شود تا هه صداها چنانکه باید شنیده نشود.