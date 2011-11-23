عملیات اکتشاف پنج نوع ماده معدنی جدید در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ابراهیمی با اشاره به اینکه 15نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده، اظهار داشت: دراین استان شش نوع ماده معدنی در حال بهره برداری و پنج نوع ماده معدنی جدید شامل کانسارهای پلی متال مس، سرب، روی وخاکهای صنعتی کربناته، شیلهای بیتومینه، سنگ آهن، دولومیت درحال اکتشاف است.

وی از تولید حدود 3.9 میلیون تن انواع مواد معدنی در این استان در نیمه اول سال جاری خبرداد وافزود: باتوجه به موقعیت زمین شناسی وساختار تکنوتکنیکی این استان، تجمع کانی های غیرفلزی نسبت به کانسارهای فلزی ازگستردگی وتنوع بالاتری برخوردار است.