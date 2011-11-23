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۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

ابراهیمی:

عملیات اکتشاف پنج نوع ماده معدنی جدید در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

عملیات اکتشاف پنج نوع ماده معدنی جدید در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره معادن سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال وبختیاری از آغاز عملیات اکتشاف پنج نوع ماده معدنی جدید در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد ابراهیمی با اشاره به اینکه 15نوع ماده معدنی در این استان شناسایی شده، اظهار داشت:  دراین استان شش نوع ماده معدنی در حال بهره برداری و پنج نوع ماده معدنی جدید شامل کانسارهای پلی متال مس، سرب، روی وخاکهای صنعتی کربناته، شیلهای بیتومینه، سنگ آهن، دولومیت درحال اکتشاف است.

وی از تولید حدود 3.9 میلیون تن انواع مواد معدنی در این استان  در نیمه اول سال جاری خبرداد وافزود: باتوجه به موقعیت زمین شناسی وساختار تکنوتکنیکی این استان، تجمع کانی های غیرفلزی نسبت به کانسارهای فلزی ازگستردگی وتنوع  بالاتری برخوردار است.
کد مطلب 1466846

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