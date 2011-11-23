مصطفی کیایی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه "آقازادهها" که یک کار اجتماعی با درون مایه طنز است، مدتی پیش به پایان رسید و به تازگی برای گرفتن پروانه ساخت به تهیهکنندگی مسعود جعفری جوزانی اقدام کردیم.
وی افزود: این فیلم به معضل آقازادهها در جامعه میپردازد. در صورت گرفتن مجوز ساخت امسال قطعا آن را فیلمبرداری خواهیم کرد.
کیایی درباره مراحل فنی "غیر مجاز" گفت: این فیلم نیز در مراحل پایانی ساخت موسیقی از سوی گروه دنگ شو قرار دارد و تا 10 روز دیگر برای کارهای نهایی به لابراتوآر ارائه میشود. اولین نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر است.
درخلاصه فیلم "غیر مجاز" با نام قبلی "بزن بریم بهشت" آمده است: اواسط دهه 60 و اوج دوران جنگ مردی حدود 50 ساله در تهران مشغول قاچاق نوارهای لس آنجلسی و فیلمهای ویدئویی است. او در اثر یک اتفاق در مییابد که توموری در سر دارد و تا دو ماه دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند.
بازیگران این فیلم عبارتند از مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیائی، بهشاد شریفیان، علی کوچکی، امیر عزیزی، پوریا رحیمی، زهره بختیاری، ملودی آرامنیا، مسعود انتظاری، محمد حاج حسینی، علی گلزاده، علی زمانی، علیرضا رشیدی، کاظم نجارزاده، یوسف قلیچ و مهدی فقیه.
از عوامل تولید این فیلم میتوان به نویسنده و کارگردان: مصطفی کیایی، برنامهریز و دستیاراول کارگردان: هومن خواجه نوری، منشی صحنه: فرحناز خسرو آبادی، دستیاران کارگردان: امیررضا وهابی، مهدی رسولزاده، علی زمانی، مدیر فیلمبرداری و تهیهکننده: رضا رخشان، مجری طرح: محمد حسین عامری پویا، مدیر صدابرداری: امیر نوبخت، طراح صحنه و لباس: فرامرز بادرامپور، طراح گریم: مهری شیرازی، عکاس: نادر فوقانی و جلوههای ویژه: محسن روزبهانی اشاره کرد.
مصطفی کیایی کارگردانی فیلم سینمایی "بعد از ظهر سگی سگی" را در کارنامه دارد.
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