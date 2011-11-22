هزینه‌ درمان بازنشستگان با درآمد آنها همخوانی ندارد / وجود 8500 بازنشسته در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد طباطبائیان بعد از ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه استان قم که به مناسبت 25 ذی الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان در خانه مهر برگزار شد، گفت: مشکلات درمانی بازنشستگان باید سامان یافته و لازم است سازمان خدمات درمانی نیز متقبل همه هزینههای درمانی این قشرشود.
بازنشسته، نیاز به پیشگیری دارد، نه درمان
وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه درمانی برای بازنشستگان امری ضروری است، بیان داشت: زمانی که یک بازنشسته که هر لحظه در معرض آفاتهای جسمی و روحی است، به صورت پیشگیرانه و قبل از بروز بیماری، تحت مراقبت قرار گیرد، ضمن اینکه دولت از هزینههای سنگین درمانی رهایی مییابد، ضریب سلامت بازنشستگان نیز رشد پیدا می کند.
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم، افزود: لازم است که مسئولان ارشد استان طرحی را برای مجلس شورای اسلامی آماده کنند که طبق آن سازمان خدمات کشوری موظف به پرداخت کلیه هزینههای درمان بازنشستگان شود.
طباطبائیان با تأکید براینکه بازنشستگان حداقل 30 سال از عمر با برکت خود را برای خدمت به جامعه صرف کردهاند، گفت: این عزیزان نیاز به ترحم و دلسوزی کسی ندارند، بلکه باید با رعایت عزت نفسشان حق و حقوق آنها را پرداخت کرد.
مطالبات سال 86 پرداخت میشود
وی درباره مطالبات سهامی سال 86 بازنشستگان، گفت: در این رابطه رئیس سازمان بازنشستگی مکاتبات و جلسههای متعددی را فراتر از وظایف خود با سازمان خصوصی سازی کشور داشته است که انشاءالله قسمتی از مطالبات سهامی بازنشستگان تا آخر آذرماه سال جاری پرداخت میشود.
کسب رتبه برتر طرح تکریم
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم، از کسب رتبه برترطرح تکریم این صندوق در کشور خبر داد و بیان داشت: درجشنواره ملی شهید رجایی، قم توانست در میان 9 استان برتر باشد و درنهایت صندوق بازنشستگی قم به رتبه برتر طرح تکریم کشوری دست یابد.
وی افزود: البته کسب این رتبه حاصل زحمات و تلاشهای کارشناسان بازنشستگی تمام دستگاههای استان، بویژه آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، علوم پزشکی و استانداری است.
نحوه گزینش بازنشسته نمونه در قم
طباطبائیان، درباره روند تعیین بازنشسته نمونه استان بیان داشت: برای اینکه با تأخیر و بروکراسیهای اداری مواجه نشویم، در خرداد ماه بنا به پیشنهاد رئیس کانون بازنشستگان کشوری، از مراکز اداری قم خواستیم که پیشکسوتان خود را به ما معرفی کنند و بالاخره در 10 مهرماه 24 نفر معرفی شدند.
لزوم تلاش بیشتر ادارات برای معرفی برگزیدهها
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در قم، با بیان اینکه براساس اصول قانونی پنج نفر به عنوان بازنشسته نمونه استانی انتخاب شدند، افزود: مقرر شد که به مناسبت 25 ذی الحجه از سه نفر تجلیل به عمل آید که البته باید در این راستا ادارههای استان تلاش و دقت بیشتری را برای معرفی بازنشستگان شایسته به خرج می دادند.
وجود بیش از 8500 بازنشسته در استان قم
وی با تاکید براینکه استان قم بازنشسته فرهیخته و توانمند کم ندارد، ادامه داد: استان قم حدود هشت هزار و 542 بازنشسته دارد که از این تعداد دوهزار و 61 نفر خانم هستند.
طباطبائیان، با بیان اینکه یک هزار و 393 نفراز بازنشستگان متوفی هستند، افزود: از این تعداد یک هزار و 316 نفر مرد و 78 آنها خانم هستند.
صدور آنلاین کارت منزلت و احکام بازنشستگی
نماینده صندوق بازنشستگی کشوری استان قم، از صدور روزانه کارت منزلت ویژه بازنشستگان خبر داد و بیان داشت: همه بازنشستگان میتوانند با ارسال اطلاعات اینترنتی خود در اسرع وقت و بدون معطلی کارت منزلت خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه احکام بازنشستگی برای متقاضیان تا پایان شهریورماه امسال صادر شده است، بیان داشت: بازنشستگان کوله باری از توان و تجربه هستند و باید از این کتابخانه های پربار استفاده کرد و فراموشی آنها ظلم آشکار به جامعه و پیشکسوتان است.
طباطبائیان عنوان کرد:
هزینه درمان بازنشستگان با درآمد آنها همخوانی ندارد / وجود 8500 بازنشسته در قم
قم - خبرگزاری مهر: نماینده صندوق بازنشستگی کشوری در استان قم، گفت: درآمد ناچیز بازنشستگان با هزینههای سنگین درمان همخوانی ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد طباطبائیان بعد از ظهر سهشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان نمونه استان قم که به مناسبت 25 ذی الحجه، روز خانواده و تکریم بازنشستگان در خانه مهر برگزار شد، گفت: مشکلات درمانی بازنشستگان باید سامان یافته و لازم است سازمان خدمات درمانی نیز متقبل همه هزینههای درمانی این قشرشود.
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