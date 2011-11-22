همدان در مسابقات تکواندو دانشجویان منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهیمن دوره مسابقات قهرمانی تکواندو دانشجویان منطقه پنج کشور با حضور 120 ورزشکار در قالب 15 تیم از واحد ها و مراکز منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی درمجتمع ورزشی امام علی (ع) واحد همدان برگزارشد.

در این دوره ازمسابقات تیم همدان با اقتدار کامل و با اختلاف 29 امتیاز با تیم دوم و کسب شصت و پنج امتیاز بر سکوی قهرمانی تکیه زد.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد نیز با 35 امتیاز نایب قهرمان شد و مقام سومی این مسابقات با 34 امتیاز به تیم اراک رسید.

در این دوره از مسابقات تیم همدان با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و یک برنز به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان به عنوان قهرمان این دوره ازمسابقات به نمایندگی از منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی در مسابقات کشوری این رشته شرکت خواهد کرد.