ردپای بیماری مزمن در پرونده مرگ پلنگ نر/ بررسی ها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک قلاده پلنگ نر در زمستان سال 89 به دلیل آسیب دیدگی،بیماری،کهولت سن وضعف شدیدجسمانی ازجمعیت اصلی جداشده وباتوجه به اینکه توانایی انجام هیچگونه حرکتی را نداشته است توسط اهالی روستای رشوانلو از توابع شهرستان شیروان دراستان خراسان شمالی گزارش وتحویل مامورین اداره محیط زیست شیروان می شود.

با پیگیری دامپزشک اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی وهمکاری استادان دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهداقدامات اولیه درمانی برروی حیوان مذکور صورت گرفته وبه علت شدت صدمات وارده برای ادامه درمان ، دراوایل اردیبهشت سالجاری به پارک پردیسان منتقل می شود.

اقدامات درمانی ازبدو ورود طی چند مرحله بیهوشی وعمل جراحی توسط یک گروه دامپزشکی متشکل ازدامپزشکان بخش بیماریهای دفترتنوع زیستی وحیات وحش ودامپزشکان بخش خصوصی برروی بافتهای آسیب دیده حیوان ازجمله در ناحیه فک ،دهان ،دندانهاوبینی تابهبودی کامل انجام می شود.

درتمام مدت نگهداری درپارک پردیسان بخوبی تحت مراقبت بوده است امادر تاریخ 20 آبان سال جاری، اطلاع داده شد که گونه مذکور تلف شده است که بلافاصله عملیات کالبدگشایی ونمونه برداری از حیوان موردنظرتوسط دامپزشکان بعمل می آید.

درمعاینات اولیه وجود تخریب بافتی درعضلات ناحیه تحتانی شکم،بخشهایی از طحال وهمچنین تغییررنگ وقوام کلیه ها و ندولهای فراوانی درتمامی سطح ریه مشاهده شده که باتوجه به سن بالای حیوان ،بررسی های اولیه نشان دهنده وجود یک بیماری مزمن است.

بااین وجود اظهار نظرنهایی در رابطه با علت مرگ گونه موردنظر پس ازدریافت پاسخ آزمایشات آسیب شناسی متعاقباًاعلام می شود.