نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل از هفتم آذرماه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، منصور شرفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب خبر استان اظهار داشت: این نمایشگاه با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری اردبیل، موسسه نمایشگاه های فرهنگی کشور و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی نمایشگاه افزود: با جلساتی که این ستاد تشکیل داده تمامی تمهیدات و مقدمات لازم با به کارگیری امکانات مناسب برای برگزاری مطلوب نمایشگاه کتاب اردبیل فراهم شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه زمان دقیق افتتاحیه نمایشگاه کتاب متعاقبا اعلام می شود، اضافه کرد: مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل احتمالا عصر روز ششم آذر یا صبح روز هفتم آذر ماه و با حضور مهمانان کشوری در نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار می شود.

وی یادآور شد: اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نتواند در این مراسم حضور یابد، معاون فرهنگی وزارت برای مراسم افتتاحیه نمایشگاه اردبیل به این استان سفر خواهد کرد.

تخفیف 40 درصدی در نمایشگاه کتاب اردبیل

شرفی از تخفیف 40 درصدی در نمایشگاه کتاب اردبیل خبر داد و ابراز داشت: 20 درصد از این تخفیف را ناشر و 20 درصد آن را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متقبل شده تا کتابهای مورد نظر با تخفیف ویژه به علاقمندان و همشهریان ارائه شود.

وی از شارژ کارتهای الکترونیک صادر شده برای خرید کتاب خبر داد و گفت: این کارتها که قبلا صادر شده 50 هزار تومان جهت کمک به علاقمندان برای خرید کتاب شارژ می شود.

بن خرید کتاب صادر می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به استقرار بانک صادرات برای ارائه بن خرید کتاب در محوطه نمایشگاه تصریح کرد: برای اساتید دانشگاه بن 100 هزار تومانی، برای دانشجویان بن 40 هزار تومانی و برای دانش آموزان بن 20 هزار تومانی و برای مردم عادی بن 40 هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی این بنها با ارائه کارت ملی تحویل داده می شود و اگر کتابخانه های استان جهت تجهیز کتابخانه اقدام کنند تا سقف یک میلیون تومان بن خرید کتاب دریافت می کنند.

