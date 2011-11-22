به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در نشست خبری پس از دیدار تیم‌های پرسپولیس و سایپای البرز ضمن بیان این مطلب افزود: زمان کمی برای ریکاوری داشتیم. در عین حال تعدادی از بازیکنان ما مصدوم و سه اخطاره بودند و بضاعت‌مان در این بازی همینی بود که از آن استفاده کردیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: همه دیدید که من روی نیمکت سه بازیکن امید داشتم که جمع نفرات ما با آنها به 18 نفر رسید اما با این وجود در دیدار مقابل سایپا بازیکنانم همه تلاش خود را کردند و توانستیم یک پیروزی شیرین را از آن خود کنیم.

استیلی با یادآوری اینکه تیمش می توانسته در نیمه اول دیدار مقابل سایپا خیلی زودتر از دقیقه 40 به گل برسد، افزود: تیم سایپا نیز در نیمه اول شرایط خوبی داشت و از کناره‌های زمین ما را تحت فشار گذاشته بود.

وی اظهار داشت: در بین دو نیمه با بازیکنان صحت کرده و دستوارت تاکتیکی لازم را به آنها دادم که خوشبختانه آنها را در زمین به خوبی اجرا کردند و اگر قدر موقعیت‌های خود را می دانستیم، می توانستیم با تعداد گل‌های بیشتری تیم سایپا را شکست دهیم.

استیلی در خصوص استقبال کم هواداران پرسپولیس از این بازی گفت: متاسفانه تماشاگران تعدادشان در این بازی کم شده بود. من اگر در پایان دیدار با سپاهان صحبتی کردم درباره عده کمی از تماشاگران بود. در واقع سرمایه اصلی باشگاه پرسپولیس هواداران این تیم هستند. متاسفانه در این بازی هم یک عده کمی از هواداران علیه من شعار دادند آنهم در حالی که ما بازی را برده بودیم.

"همواره به هواداران پرسپولیس حتی منتقدینم هم احترام گذاشته‌ام"، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این جمله ادامه داد: تاریخ و زمان برگزاری دیدار سایپا - پرسپولیس نامناسب بود. اطمینان دارم با اینکه تیم استقلال در صدر جدول است اما اگر در چنین زمانی بازی کند هوادارانش کمتر برای دیدن بازی این تیم به ورزشگاه می آیند. البته نباید فراموش کنیم نتایجی که گرفته‌ایم باعث استقبال کم تماشاگران نیز شده است.

وی در خصوص صحبت‌های اخیر معمارزاده خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه فوتبال ما نتیجه گرا شده است یکسری اصول را زیر پا می گذاریم. معمارزاده دروازه بان خوبی است اما من با وی در چند مورد مدارا کرده‌ام. کار ما به عنوان مربی ساختن بازیکنان است نه تخریب آنها و همواره سعی کرده‌ام، کاری کنم که علاوه بر اینکه بازیکنانم از نظر فنی ارتقا پیدا کنند از نظر اخلاقی نیز پیشرفته داشته و انسان خوبی شوند.

"در کار تیمی مهم این است که همه فدای تیم شوند"، استیلی با بیان این جمله یادآور شد: من به میثاق گفتم می توانیم با هم دوستان خوبی باشیم اما کار کردن ما با هم سخت است. همه بازیکنان پرسپولیس می دانند که هیچگاه بین حقیقی و معمارزاده فرق نگذاشته‌ام و حتی در چند بازی نیز معمارزاده دروازه بان اصلی ما بود.

استیلی در ادامه تاکید کرد: نباید در تیم انرژی منفی وجود داشته باشد. این موضوع مانند این است که یک سیب خراب در یک جعبه سیب، سیب های دیگر را نیز خراب می کند. من سعی کردم که میثاق در خود اصلاحاتی را انجام دهد اما این اتفاق نیفتاد و وی متوجه نشد که در تیمی مانند پرسپولیس باید از بعضی چیزها بگذریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که "آیا با بازیکنان دیگر نیز برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس در نیم فصل مذاکره کرده‌اید؟"، گفت: چه من باشم و چه نباشم تقویت پرسپولیس هدف اصلی من است. من با چند بازیکن مذاکره کرده‌ام تا در نیم فصل دوم یک تیم قوی تشکیل داده و دیگر مشکل کمبود بازیکن نداشته باشیم.

وی همچنین افزود: بعد از دربی ما فقط یک باخت مقابل مس کرمان داشتیم و حتی جام ولایت را نیز بردیم اما نمی دانم این همه فشار و انتقاد برای چیست. هواداران پرسپولیس باید بدانند این تیم متعلق به آنهاست و اگر از ما حمایت کنند قول می دهیم که با انجام بازی‌های بهتر باعث خوشحالی آنها شویم.

استیلی همچنین در پاسخ به این پرسش که "چرا پنالتی اول را مهرداد اولادی زد؟"، گفت: مهرداد اولادی خودش توپ را برداشت و اعلام آمادگی برای زدن پنالتی کرد و ما نیز چون می خواستیم به دلیل حضور او در ترکیب تیم بعد از یک مدت طولانی روحیه‌اش را بالا ببریم با زدن پنالتی توسط او موافق کردم ضمن اینکه علی کریمی که به عنوان کاپیتان تیم نماینده من در زمین است به وی اجازه زدن پنالتی را داد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خاتمه در پاسخ به این پرسش که "آیا به تقویت کادر فنی خواهید پرداخت؟"، تصریح کرد: برای تقویت کادر فنی قرار است نفراتی به تیم اضافه شوند و شرایطی فراهم شده تا بیژن عزیزی به کادر فنی باز گردد.