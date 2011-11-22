"قیسا فیلم" جای خالی فیلم کوتاه را در شبکه سهند پر کرده است

سید وحید فاطمی به مناسبت پخش چهلمین قسمت از برنامه تلویزیونی "قیسا فیلم " در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مدتی بود که تلاش می شد پای فیلم کوتاه به عرصه تلویزیون کشیده شود اما متاسفانه به دلیل فقدان نگاه تخصصی به این مقوله، این تلاش ها نتیجه نمی داد.

وی ادامه داد: با همکاری مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی و همیاری هنرمندان استان، این آرزوی فیلمسازان کوتاه محقق شد.

رئیس هیئت مدیره انجمن فیلم آذربایجان شرقی تولید و پخش "قیسا فیلم" را محصول خلاقیت در مدیریت و سرعت در اجرا دانست و گفت: با تلاش گروه سازنده شاهد این هستیم که در طی 9 ماه گذشته هر هفته یک فیلم کوتاه در قالب یک خوراک فرهنگی تقدیم هم استانی ها شده است.

این فعال عرصه انیمیشن شمالغرب کشور با اشاره به تاریخچه پخش فیلم کوتاه در تلویزیون گفت: پخش و یا اکران فیلم کوتاه در تلویزیون خلائی بود که همواره در سال های پس از انقلاب احساس می شد و به غیر از دوره خاصی، این فرصت به فیلم های کوتاه داده نشده بود اما افتخار آن نصیب مدیریت فعلی صدا وسیما شد.

مدرس سواد بصری سینما گفت: اگر پایه و اساس فرهنگ و هنر و نیز سینما را فیلم کوتاه بدانیم این توجه تلویزیون سهند شایسته تقدیر خواهد بود.

سید وحید فاطمی ضمن ابراز امیدواری برای تداوم چنین برنامه هایی گفت: هر کاری که شروع می شود در مسیر تداومش نیاز به پالایش دارد که باید با نگاه فنی این پالایش اتفاق افتاد.

وی همچنین از آمادگی انجمن فیلم استان برای برگزاری جلسات تحلیلی پیرامون این برنامه و در جهت بهبود تولیدات بعدی خبر داد.

فاطمی پایین بودن کیفیت فیلم های تولیدی در استان را از جمله مواردی یاد کرد که می توان از آن به عنوان مهم ترین نقطه ضعف سینمای کوتاه یاد کرد و دلیل آنرا عدم سرمایه گذاری مناسب در طول سال های گذشته دانست.

وی گفت: پخش قیسا فیلم در معرفی تفاوتهای آثار کیفی و آثار ضعیفتر موثر بوده و در جهت ارتقا کیفیت تولیدات آتی منشا اثر خواهد بود.

گفتنی است، "قیسا فیلم" (فیلم کوتاه ) عنوان برنامه ای 52 قسمتی است که با اکران تلویزیونی فیلمهای کوتاه آنها را نقد و تحلیل می کند.

تهیه کننده این برنامه که حسین پورستار است و مریم امینی کارگردان، حسن وکیلی و ابراهیم محمدی مدیران تصویربرداری، بهزاد شاهدی تدوینگر و محمد پورعبداله فرشبافی به عنوان مجری کارشناس، او را در این برنامه یاری می دهند.