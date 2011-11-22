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۲ آذر ۱۳۹۰، ۰:۴۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و ادامه دیدارهای هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم آذرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ذیحجه سال 1432 هجری قمری و بیست و سوم نوامبر سال 2011 میلادی.

- رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک امروز در ژاپن پیگیری می شود که تیم ملی والیبال کشورمان در این روز استراحت می‌کند.

- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری پنج بازی طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان
* فجر شهیدسپاسی شیراز - مس سرچشمه، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نفت تهران - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:
گروه "الف":
* گسترش فولاد تبریز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

- در ادامه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا که در چین جریان دارد امروز تیم‌های ذوب‌آهن ایران و گسترش فولاد تبریز نمایندگان کشورمان در این مسابقات به مصاف حریفان خود می‌روند.

کد مطلب 1466868

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