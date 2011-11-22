تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه دوم آذرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و ششم ذیحجه سال 1432 هجری قمری و بیست و سوم نوامبر سال 2011 میلادی.
- رقابتهای جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک امروز در ژاپن پیگیری می شود که تیم ملی والیبال کشورمان در این روز استراحت میکند.
- هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری پنج بازی طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* مس کرمان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی آبادان
* سپاهان اصفهان - فولاد خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر اصفهان
* فجر شهیدسپاسی شیراز - مس سرچشمه، ساعت 15:15، ورزشگاه حافظیه شیراز
* نفت تهران - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه دستگردی تهران
- هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
گروه "الف":
* گسترش فولاد تبریز - فولاد یزد، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
- در ادامه رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی آسیا که در چین جریان دارد امروز تیمهای ذوبآهن ایران و گسترش فولاد تبریز نمایندگان کشورمان در این مسابقات به مصاف حریفان خود میروند.
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