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۱ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۰۹

اسماعیل رضوان:

دیدار مشعل و ابومازن تحت تاثیر اوضاع مصر قرار نمی گیرد

دیدار مشعل و ابومازن تحت تاثیر اوضاع مصر قرار نمی گیرد

در حالی که با توجه به شرایط نابسامان امنیتی مصر بیم لغو نشست رهبران فتح و حماس می رفت یکی از اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر برگزاری آن در موعد مقرر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی،"اسماعیل رضوان" گفت : نشست "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان در موعد مقرر خود برگزار می شود و تحت تاثیر وقایع مصر قرار نخواهد  گرفت.

وی افزود: همه مشکلات فلسطین باید با وحدت نظر و وضع یک راهبرد معین حل شود، اما درباره موضوع نخست وزیری"سلام فیاض"  این موضوع پایان یافته تلقی می شود.

رضوان گفت : حماس در صورت لزوم فهرست افراد مناسب برای تصدی پست نخست وزیری دولت انتقالی را اعلام خواهد کرد، اما هدف اساسی در حال حاضر انتخاب شخص شایسته است.

قرار است در 25 نوامبر جاری، رهبران فتح و حماس در قاهره با یکدیگر دیدار کنند این درحالی است که اوضاع مصر به سبب ادامه تظاهراتی که با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده است، به شدت وخیم است.

کد مطلب 1466869

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