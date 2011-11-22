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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

داوری جانشین کاظمی شد/

انتصاب سرپرستان جدید برای فدراسیون‌های دوومیدانی و بدنسازی و پرورش اندام

انتصاب سرپرستان جدید برای فدراسیون‌های دوومیدانی و بدنسازی و پرورش اندام

وزیر ورزش و امور جوانان در احکامی جداگانه سرپرستان جدید دو فدراسیون دوومیدانی و بدنسازی و پرورش اندام را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختارسازی فدراسیون‌های ورزشی، طی احکامی جداگانه سرپرست فدراسیون‌های دوومیدانی و بدنسازی و پرورش اندام را منصوب کرد.

محمد عباسی طی احکام جداگانه سرپرستان دو فدراسیون را به شرح زیر منصوب کرد:
1- افشین داوری - سرپرست فدراسیون دو ومیدانی
2- محمد رضا کاظمی آشتیانی - سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، ضمن انجام امور محوله بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیون‌های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است.

کد مطلب 1466871

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