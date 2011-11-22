به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان در راستای ساماندهی و ساختارسازی فدراسیون‌های ورزشی، طی احکامی جداگانه سرپرست فدراسیون‌های دوومیدانی و بدنسازی و پرورش اندام را منصوب کرد.

محمد عباسی طی احکام جداگانه سرپرستان دو فدراسیون را به شرح زیر منصوب کرد:

1- افشین داوری - سرپرست فدراسیون دو ومیدانی

2- محمد رضا کاظمی آشتیانی - سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام

در احکام صادر شده از سوی وزیر ورزش و جوانان، ضمن انجام امور محوله بر ضرورت برگزاری انتخابات قانونی ریاست فدراسیون‌های مربوطه در مهلت مقرر، تاکید شده است.