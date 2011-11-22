52 هزار دانش آموز مازنی در مدارس قرآن ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری عصر سه شنبه در گردهمایی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش مازندران در مرکز تربیت معلم دکتر شریعتی افزود: در سال گذشته 362 مدرسه قرآنی در مازندران فعالیت می‌کردند که در سال تحصیلی جدید به 734 مدرسه ارتقا یافت.

وی اظهار داشت: مازندران به لحاظ پیشینه دینی و نوع اعتقادات مردم این منطقه به علویت توجه ویژه‌ای به آموزش قرآنی دارد و نسبت به استان‌های دیگر در زمینه ایجاد مدارس قرآنی پیشگام بوده است.

امیری افزود: امسال با افزایش دو برابری مدارس قرآنی در مازندران حدود 52 هزار و 400 نفر دانش‌آموز در مدارس قرآنی استان ثبت نام کردند.

امیری، حاکمیت قرآنی در مدارس را در فرایند رشد معنوی دانش‌آموزان موثر دانست و گفت: امسال از روزهای نخست سال تحصیلی دانش‌آموزان در مراسم صبحگاه آیت الکرسی را همخوانی می‌کنند و این توفیق خوبی است که مدیران مدارس به عنوان میراث خوب و گران بها برای خود ایجاد کردند.

وی با تاکید بر اینکه برنامه‌ریزی مراسم صبحگاه دانش‌آموزان باید به نحو مطلوبی انجام شود، اذعان داشت: صبحگاه کلاس درس است، به عنوان سربازی که بتواند فرزندان نظام را تربیت کند شکرگزار هستیم.

امیری زمینه کار در فعالیت پرورشی حفظ قرآن کریم را در استان مازندران چشمگیر دانست و گفت: زمینه کار طرح ملی حفظ قرآن کریم در مازندران شروع شد و مشارکت ویژه‌ای با وزارت کشور در این طرح داشتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه در بحث هدایت تحصیلی موجب شد 55 هنرستان جدید در مازندران تاسیس شود، تصریح کرد: به منظور مهارت‌افزایی دانش آموزان بحث هدایت تحصیلی موجب شد تا این اقشار از رشته‌های فنی و کاردانش استقبال کنند.

وی، رتبه کنکور امسال مازندران را در جایگاه دوم کشوری اعلام کرد و گفت: با فاصله 5.9 صدم جایگاه دومی کنکور را کسب کردیم.

امیری تصریح کرد: اگر محور کار در آموزش و پرورش بر اساس تعلیم و تربیت باشد فضا برای ارتقای دانش‌آموزان در رقابت‌های مختلف علمی به وجود می‌آید.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر اینکه امسال 34 میلیارد تومان خیران مدرسه‌ ساز در حوزه ساخت و ساز فضاهای آموزشی به آموزش و پرورش مازندران کمک کردند، ابراز داشت: از سوی خیران مجتمع حیات طیبه با شرط در اختیار داشتن زمین مناسب در ساری احداث می‌شود.

وی، توجه به مدارس خاص را حمایت از نخبگان اعلام کرد و گفت: کسانی که برای آینده کشور مفید باشند آموزش و پرورش از آنان حمایت می‌کند و دراین باره توجه ویژه‌ای به مدارس استعدادهای درخشان، هیئت امنایی و نمونه دولتی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه سفر چهارم دولت به مازندران برای آموزش و پرورش موثر و امیدوارکننده استگفت: امیدواریم مصوبات خوبی برای مازندران اجرا شود.



