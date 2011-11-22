پیوندهای همکاری ایران و ترکیه مستحکم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی عصر سه شنبه در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زفیرا ترکیه در کاخ استانداری آذربایجان شرقی گفت: ظرفیت ها و پتانسیل های ایران و ترکیه در ابعاد مختلف زمینه ساز پیوندهای عمیق و محکم شده که بیانگر نزدیکی دیدگاه ها و مواضع دو طرف است.

وی قرابت دینی، فرهنگی و زبانی ترکیه با آذربایجان شرقی را عامل استحکام هرچه بیشتر پیوندهای همکاری و مودت این استان با ترکیه خواند و افزود: در سفر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان شرقی از او خواستم مقصد پروازهای هواپیمایی اختصاصی آذربایجان شرقی را از فرودگاه "صهیفا" به فرودگاه "آتاتورک" منتقل کند که او نیز بلافاصله به رئیس سازمان هواپیمایی ترکیه دستورات لازم را داد و این مهم نشان دهنده پیوندهای عمیق ترکیه و آذربایجان شرقی است.

وی با اشاره به زمینه های همکاری مشترک آذربایجان شرقی با ترکیه به تبیین پتانسیل های دو طرف پرداخت و با یادآوری هدفگذاری ایران و ترکیه برای افزایش حجم مبادلات اقتصادی تا 30 میلیارد دلار، اظهار امیدواری کرد، سهم عمده ای از این هدفگذاری به آذربایجان شرقی اختصاص یابد.

استاندار آذربایجان شرقی، تحقق این هدفگذاری را جواب دندان شکنی برای تحریم های دشمنان خواند و افزود: حضور سرمایه گذاران ترک در تبریز نشان می دهد که تحریم افسانه ای بیش نیست و ثابت می کند که نشاط و حرکت در آذربایجان شرقی و ایران در جریان است.

بیگی با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری زفیرا افرادی سنجیده و زمان شناس هستند، اظهار داشت: مسئولان آذربایجان شرقی تمام تلاش خود را بکار خواهند بست تا به اعتماد طرف ترک پاسخ مثبت و مناسب دهد.

در این دیدار که "زینب اوزال" دختر "تورگوت اوزال" رئیس جمهور اسبق ترکیه به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت زفیرا نیز حضور داشت، فرهان ادهان مدیرعامل این شرکت گفت: شرکت زفیرا موفق به ارائه خدمات قابل توجهی در تهران در حوزه های مختلف شده است که امید می رود این اتفاق در تبریز هم رخ دهد.

مطابق اعلام مسئولان، شرکت "زفیرا" ترکیه نسبت به ایجاد مجتمع بزرگ لجن درمانی در بندرشرفخانه آذربایجان شرقی ابراز تمایل کرده است.