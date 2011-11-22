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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۰

خزاعیان:

نقشه راه تامین مواد اولیه چوب و کاغذ تدوین می شود

نقشه راه تامین مواد اولیه چوب و کاغذ تدوین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: اساسی ترین نقشه کانون هماهنگی دانش و صنعت چوب، تدوین نقشه راه تامین مواد اولیه است که اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان عصر سه شنبه در همایش ملی نقشه راه و توسعه صنایع چوب و کاغذ افزود: کانون های هماهنگی دانش وصنعت از اسفند 88 در گلستان  با مشارکت نخبگان دانشگاه ها وصاحبان صنایع وسازمان های مرتبط تشکیل شد.

وی ادامه داد: این کانون ها توسط معاونت علمی فناوری رئیس جمهور وبا هدف توسعه علمی کشور تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به یک اجماع در خصوص همه نظرات، برگزاری چنین همایش هایی ضرور ی است.
 
خزاعیان بیان داشت: بررسی نقاط ضعف و قوت، وضعیت مطلوب صنایع و چوب و کاغذ و تامین مواد اولیه، برنامه ها و راهکار ها والزامات از جمله فصولی است که در این زمینه برسی می شود.
 
رئیس نخستین همایش ملی تدوین نقشه راه مواد اولیه در ادامه بیان داشت: الگوی تامین مواد اولیه مورد نیازصنایع چوب و کاغذ کشور اعم از جنگل، زراعت چوب، پسماندهای کشاورزی و بازیافت، اصلاح الگوی استحصال و فرآوری مواد اولیه چوب و کاغذ، میزان ونوع تولیدات چوب و کاغذ، تکنولوژی تولیدات چوب و کاغذ، آموزش پژوهش و فناوری های نوین، اقتصاد و بازرگانی چوب، قوانین و مقررات مرتبط با تولید و واردات چوب وکاغذ از محور های ش این همایش است.
کد مطلب 1466875

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