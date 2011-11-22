ویژه برنامه های هفته بسیج در ملارد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هفته بسیج به همت ناحیه مقاومت بسیج ملارد ویژه برنامه های مختلفی در این شهرستان برگزار می شود.

در روز سه شنبه اول آذر که به عنوان روز بسیج، سازندگی و خدمت رسانی نامگذاری شده،‌ گردهمایی بسیج ادارات برگزار شد، اکیپ پزشکی به نقاط محروم شهرستان اعزام و پایگاه های مقاومت افتتاح شدند.

در روز چهارشنبه دوم آذرماه سال جاری که به عنوان روز بسیج، خودباوری و جهاد علمی نامگذاری شده، جشنواره سراسری وبلاگ نویسان و تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان نخبه بسیجی برگزار می شود.

در روز پنجشنبه سوم آذر که به عنوان روز بسیج، ایثار و شهادت نامگذاری شده، دوره آموزشی حجاب و عفاف برگزار می شود و مسئولان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان بازدید می کنند همچنین گلزار شهدا نیز غبارروبی و مراسم پرفیض دعای کمیل و مسابقه دو و میدانی برگزار می شود.

در روز جمعه چهارم آذرماه جاری که به عنوان روز بسیج، جهان اسلام و انتظار نامگذاری شده، مراسم حماسی پنج هزار نفری با حضور حضور بسیجیان در نمازجمعه برگزار و ایست های بازرسی برپا می شود.

همچنین در روز شنبه پنجم آذرماه که به عنوان روز بسیج، جوانان و اقتدار نامگذاری شده است، طرح هادیان بصیر ویژه معلمان اجرا و یادواره شهدای شهرستان برگزار می شود، از خانواده شهدا و بسیجیان نمونه تجلیل خواهد شد.

روز یکشنبه شش آذرماه که به عنوان روز بسیج، امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری شده است، طرح مشکات اجرا و مسابقه فرهنگی و بصیرتی و همایش مشترک ائمه جمعه و جماعات با فرماندهان پایگاه ها و حوزه ها برگزار می شود.