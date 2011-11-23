اولین جشنواره نوآوری و خلاقیت نجوم در ملارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره نوآوری و خلاقیت نجوم شهرستان ملارد پیش از ظهر امروز، چهارشنبه دوم آذرماه سال جاری در فرهنگسرای بعثت شهرداری شهر صفادشت این شهرستان برگزار شد.

این جشنواره در قالب طراحی پوستر، نقاشی تخیلی از فضا، مقاله، ماکت ساعت خورشیدی و نرم افزار با موضوعاتی چون راه شیری، کهکشان، ساعت خورشیدی، تابلوی نجومی، لایه ازن، منظومه شمسی، نجوم در قرآن در دو بخش دانش آموزی و آزاد برگزار شد.

در حاشیه برگزاری این جشنواره، نمایشگاهی نیز از آثار ارسالی به جشنواره برپا شد و آثار در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.

برگزاری همایش ویژه نجوم با حضور قلمکاری، خرقانی و تفرشی برگزار و از برگزیدگان جشنواره تجلیل شد.

این جشنواره با همکاری انجمن نجوم فرهنگسرای بعثت شهرداری صفادشت و آموزش و پرورش شهرستان ملارد برگزار شد.