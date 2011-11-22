40 هزار نیروی نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال صبح خیز عصر سه شنبه در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش اظهار داشت: ستاد تحول نظام آموزش و پرورش در وزارتخانه تشکیل و در روزهای اخیر ابلاغ کلی مدیران وزارتی صادر شد.

وی ساماندهی نیروهای انسانی و فضای آموزشی را از مهمترین عوامل قابل بررسی در ستاد تحول نظام آموزشی دانست.

صبح خیز افزود: کتب درسی و آموزش معلمان در فرآیندی برنامه‌ ریزی شده پیگیری می‌شود و تا پایان اردیبهشت کتابهای درسی تالیف و آموزش معلمان شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته ساماندهی 40 هزار نیروی نهضتی صورت گرفت، تصریح کرد: بخش‌هایی که مازاد معلم داریم در روش نظام آموزشی جدید ساماندهی شود.

این مسئول وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیش دانشگاهی‌ها باید به صورت حضوری دوره تحصیلی را بگذرانند افزود: 90 درصد مدارس تک شیفت ثابت صبح شدند که روش خوبی در این بخش اتخاذ شد و نیز شورای عالی آموزش و پرورش در هر سه مقطع تحصیلی از ترمی واحدی به سالی واحدی تغییر یافت.

صبح خیز، بر ضرورت ایجاد کلا‌های تقویتی در شیفت عصر مدارس تاکید کرد و افزود: مدارس از برگزاری هرگونه کلاس‌های اضافی پرهیز و ابلاغ چگونگی استفاده از شیفت عصر آن هم با تعرفه 50 درصد کمتر از کلاس‌های تقویتی خصوصی انجام شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش استفاده از فضاهای آموزشی به غیر را ممنوع دانست و گفت: در حال حاضر حدود 18 هزار واحد آموزشی دو نوبته داریم.

وی تصریح کرد: تا پایان سال آینده 400 استخر باید به پایان برسد و نیز مسئولان آموزش و پرورش مازندران پیگیر احداث استخر در هر شهرستان باشند.

مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش در مورد پیش دبستانی‌ها گفت: آموزش و پرورش هیچگونه قراردادی با مربیان پیش‌دبستانی ندارد.

وی ابراز داشت: مدارس غیردولتی می‌توانند آموزش از راه دور داشته باشند، ولی حق ثبت‌نام دانش آموزان لازم التعلیم را با این روش ندارند.

صبح خیز ادامه داد: آزمون آموزش از راه دور توسط ادارات برگزار می‌شود و نیز مدارس غیردولتی می‌توانند پیش‌دبستانی و فعالیت‌های نهضت سوادآموزی را در روند کاری خود داشته باشند.

وی، از ورود 25 هزار دانشجوی فرهنگی به دانشگاه ویژه فرهنگیان در سال آینده خبر داد و گفت: به منظور ساماندهی نیروی انسانی سال آینده دانشگاه ویژه فرهنگیان کار خود را با پذیرش دانشجو آغاز می‌کند.



صبح خیز با تاکید بر اینکه بازنشستگی پیش از موعد برای فرهنگیان نداریم، اذعان داشت: معلمان زن فرهنگی با 25 سال سابقه کار در هر سنی باشند بازنشسته می‌شوند.



