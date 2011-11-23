در پرونده جوانفکر مطیع قانونیم/ دولت به موضوع قلیانها ورود نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بداغی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه همایش ملی توانمندسازی خانواده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا دولت وارد پرونده حقوقی مدیرمسئول روزنامه ایران شده است، گفت: بنده به عنوان معاون حقوقی ریاست جمهوری اطلاع دقیقی از این پرونده ندارم زیرا این پرونده مرتبط با روزنامه ایران و مدیرمسئول این روزنامه است.

وی افزود: اگر پرونده در اختیار معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار بگیرد ما مطیع قانونیم و احکام قضایی را می پذیریم. البته به شرطی که مراحل حقوقی و قانونی آن به درستی طی شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد ورود دولت به موضوع قلیان‌ها و قهوه خانه ها گفت: دولت در این موضوع ورود نکرده است.

به گزارش مهر، پس از اینکه دیوان عدالت اداری در جدیدترین ابلاغیه خود در 14 آبان ماه جاری عرضه قلیان را در قهوه خانه ها ممنوع و رای قبیل وزارت بهداشت را باطل کرد، هیئت وزیران با تصویب ماده ای تصمیم گرفت که قهوه خانه ها را از شمول اماکن عمومی خارج کند.

بداغی در ادامه در پاسخ به اینکه نتیجه نهایی تدوین قانون حقوق شهروندی که قول داده بودید امسال به پایان برسد، گفت: این لایحه همچنان در حال مطالعه است.

وی همچنین در مورد قانون جامع وکالت اظهار داشت: کار ما تمام شده و باید این لایحه از طریق قوه قضائیه به مجلس ارجاع شده و مجلس تصمیم نهایی را اتخاذ کند.