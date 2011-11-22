به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج اساتید دانشگاههای سراسر کشور درباره مهمترین تحولات داخلی و بین المللی بیانیهای منتشر کرد که متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
انقلاب اسلامی در دهه چهارم حیات پرافتخار خود به منشاء عمده تحولات دهه اول هزار سوم در عرصه بینالملل به ویژه در خاورمیانه تبدیل شده است. امروزه جمهوری اسلامی، کانون اصلی الهام بخشی ملتهای آزادیخواه و عدالتطلب جهان و محور فزاینده بیداری اسلامی در جهان اسلام گردیده است.
پیامد روند قدرتیابی روز افزون جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی و نیز فرآیند رو به رشد بیداری اسلامی و تداوم دومینوی سقوط حکومتهای استبدادی وابسته به غرب در شمال آفریقا و خاورمیانه، همچنین جریان رو به شتاب جنبش ۹۹ درصدی ضد سرمایهداری وال استریت، منجر به امید مضاعف نسبت به آینده در دوستان انقلاب اسلامی در ایران، منطقه و جهان و متقابلا بر نگرانی و عصبانیت دشمنان و در رأس آنها آمریکاییها و صهیونیستها شده است.
برهمین اساس نظام سلطه با محوریت آمریکا در تلاش است تا در ادامه مدیریت شکست خورده خود در جهان، به تشدید فشارها بر جمهوری اسلامی ایران، با هدف تغییر وضعیت تحولات بیداری منطقهای و جهانی، انحراف افکار عمومی غرب از تضادهای نظام سرمایهداری و جنبش وال استریت و فرافکنی از پاسخگویی دولتهای غربی به خواستهها و مطالبات مردمی، و نیز انحراف محیط منطقهای از فضای سیاسی به شدت آمریکاستیز و ضد صهیونیستی، همچنین امید واهی به تاثیر افزایش تحریمها و جنگ روانی علیه مردم ایران و از هم گسیختگی درونی جمهوری اسلامی گردد.
بر این اساس در چنین شرایط حساس منطقهای و جهانی، با گرامیداشت هفته مقدس بسیج که ثمره شجره طیبه انقلاب اسلامی است، بسیج اساتید ضمن ارج نهادن به مقام شامخ بزرگ بسیجی فرمان امام خمینی(ره) و شهدای پر افتخار بسیج، ضمن تجلیل از رشادتهای بسیجیان فداکار در حماسه حضور و پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی در چهار دهه گذشته و تجدید میثاق با ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی)، دیدگاهها و مواضع خود را پیرامون مهمترین مسایل جاری به شرح ذیل اعلام میدارد:
۱- سناریوی خصمانه اخیر آمریکا و غرب که به دنبال تحولات و دگرگونیهای شالوده شکنانه در محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا و شکستهای پیدرپی پنتاگون در منطقه از یک سو و مشکلات خردکننده در حوزههای داخلی آمریکا آغاز شده، حاکی از یک سناریوی چند وجهی است که از یک طرف با بزرگنمایی، تحریف و جایگزینی، تصویر اهریمنی از ایران معرفی گردد و به موازات آن در تلاش است تا بحران برای سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و ارکان نهادی آن تولید نماید. در واقع انتشار هماهنگ و همزمان گزارش نقض حقوق بشر از سوی احمد شهید گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل با طرح ترور سفیر عربستان در خاک آمریکا که به طور حساب شده تنظیم شده است، سقوط دولتهای دیکتاتوری حامی غرب و آمریکا در خاورمیانه و شمال افریقا و جایگزین شدن حکومتهای اسلامی و همچنین تعمیق بیداری اسلامی، باعث شد تا آمریکا و غرب به این باور برسند که این منطقه حیاتی و هارتلندی نه تنها از دست آنها در حال خارج شدن است بلکه در این میان نفوذ و قدرت ایران به طور طبیعی افزایش خواهد یافت و با توجه به تجربههای افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین، خاورمیانه در مدیریت ایران قرار میگیرد.
از این نظر، سناریوی چند وجهی غرب، که خطر ایران جایگزین و بلکه بزرگتر از امپراطوری شوروی دانسته شده است، انحراف افکار عمومی و فرافکنی آمریکا و اروپا از بحرانهای داخلی فشارهای فلجکننده، جایگزین کردن دشمن فرضی، مهار و جلوگیری از نفوذ قدرت نرم ایران، از اهداف اصلی این سناریو است. اما بزرگترین مشکل غرب و به خصوص آمریکا تزلزل شدید پرستیژ بینالمللی آنها و تنفر گسترده دولتهای مستقل و همه ملتهای آزادیخواه از آنهاست، به نحوی که استراتژیستهای دنیا بارها اذعان کردهاند که غرب و آمریکا، کاملا ناتوان از حل کوچکترین معضلات بینالمللی شدهاند.
بنابراین قدرتهای سلطهگر غربی بدانند قدرت نفوذ انقلاب اسلامی با اینگونه سناریوهای خصمانه قابل کنترل نیست؛ چنانکه تحولات کشورهای اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، گواه آن است که امروزه جهان اسلام مرکز جولان انقلاب اسلامی است و به زودی جلوههایی از قدرت بسیج صد میلیونی جهان اسلام را مشاهده خواهند کرد.
۲- نظام جمهوری اسلامی الگویی بیبدیل در مردمسالاری دینی است که در طول چهار دهه گذشته ثابت کرده که بطور متوسط هر سال یک انتخابات برگزار نموده و مردم نقش اساسی و تعیینکنندهای در تصمیمگیریهای سیاسی و انتخاب مسئولین کشور داشتهاند.
در شرایط حاضر با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم دو نگاه نسبت به انتخابات قابل طرح است.
در شرایط حاضر با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم دو نگاه نسبت به انتخابات قابل طرح است.
از یک سو انتخابات شوقانگیز است، چون فرصت دوبارهای برای نظام اسلامی فراهم میآید تا از یک سو بار دیگر اسباب حضور گسترده مردم را در یکی دیگر از صحنههایی فراهم آورد که بازتابدهنده دلبستگی مردم به نظام و مشروعیت خللناپذیر آن است. انتخابات نهم مجلس و به صحنه آمدن میلیونها ایرانی برای حضور در یک فعالیت سیاسی اجتماعی، دلالت بر جایگاه اجتماعی نظام مردمسالار دینی ایران و استحکام آن دارد. بنابراین نظام جمهوری اسلامی همچون همه انتخابات با رویکرد مشارکت حداکثری در صحنه انتخابات ظاهر خواهد شد و مسئولان نظام اسلامی نباید از این امر حیاتی و سرنوشتساز غفلت کنند.
از سوی دیگر، با انتخابات مجلس نهم، مردم ایران مترصد تشکیل مجلس جدیداند؛ مجلسی که متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی و نیازها و اقتضائات مردم قهرمان ایران و پاسخگوی مطالبات رهبری نظام اسلامی شکل گیرد.
انتخابات مجلس نهم از این بابت دغدغهبرانگیز است که اولا: دشمن نیز به این انتخابات چشم طمع دوخته و امیدوار است بتواند از این صحنه بهانه دلخواهش را پیدا کرده و در گوشه و کنار کشور دست به تحرکاتی بزند تا کانونهایی را شکل دهد که عدهای در آن جمع شوند و غائلهآفرینی نمایند و چه بسا از این طریق مخاطراتی را همچون فتنه ۸۸ متوجه امنیت ملی نظام نمایند. ثانیا: ترکیب مجلس آینده برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بسیار اهمیت دارد؛ به ویژه پس از پشت سر گذاشتن فتنهای که آثار آن همچنان باقی است و دشمن از آن دست برنداشته و گاه و بیگاه از آن دم میزند و آمادگیاش را برای راه انداختن و حمایت از آن اعلام میکند و نیز در شرایط جدیدی که نیروهای وابسته به گفتمان انقلاب اسلامی در وضعیت مثکثری قرار دارند، قطعا دو جریان فتنه و گروه انحرافی بیشترین نفع را از این وضعیت خواهند برد.
بنابراین همه نیروهای انقلاب اسلامی را به وحدت در گفتمان انقلاب اسلامی و تاکید بر اشتراکات فراوان تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنهای فرا میخوانیم و در عین حال متذکر میگردد که در صورتی که متنفذین و موثرین جریانها و گروههای وفادار به انقلاب اسلامی به جای سرود وحدت، با بزرگ کردن لغزشهای یکدیگر باعث تفرقه و نشئت و در نتیجه خوشحالی دشمن گردند، باید علاوه بر پاسخگویی به امت اسلامی، خود را برای حسابکشی روز واپسین آماده نمایند. البته ملت مسلمان ایران بارها ثابت کردهاند. در بزنگاههایی که گروهها و جریانهای سیاسی و نخبگان نتوانند وظایف خویش را عمل کنند، هوشمندانه وارد میدان خواهند شد و دشمن را مایوس خواهند کرد.
بنابراین همه نیروهای انقلاب اسلامی را به وحدت در گفتمان انقلاب اسلامی و تاکید بر اشتراکات فراوان تحت زعامت ولی امر مسلمین، حضرت امام خامنهای فرا میخوانیم و در عین حال متذکر میگردد که در صورتی که متنفذین و موثرین جریانها و گروههای وفادار به انقلاب اسلامی به جای سرود وحدت، با بزرگ کردن لغزشهای یکدیگر باعث تفرقه و نشئت و در نتیجه خوشحالی دشمن گردند، باید علاوه بر پاسخگویی به امت اسلامی، خود را برای حسابکشی روز واپسین آماده نمایند. البته ملت مسلمان ایران بارها ثابت کردهاند. در بزنگاههایی که گروهها و جریانهای سیاسی و نخبگان نتوانند وظایف خویش را عمل کنند، هوشمندانه وارد میدان خواهند شد و دشمن را مایوس خواهند کرد.
در پایان با سپاسگذاری به درگاه حضرت حق، مسئولان خدوم و مردم قهرمان ایران را به حفظ هوشیاری، بصیرت، وحدت و التزام به فرامین ولی امر مسلمین در شرایط حساس ملی، منطقهای و جهانی دعوت مینماییم و مطمئن هستیم که در انتخابات پیشروی نیز، انقلاب اسلامی بار دیگر الگو بودن خود را برای ملتهای آزاده جهان به خصوص مسلمانان به پا خواسته ثابت خواهد کرد.
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