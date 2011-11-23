به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه با برگزاری پنج دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های شهرداری تبریز، مس کرمان و سپاهان اصفهان مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

در دیدارهای امروز بهترین نتیجه را تیم سپاهان اصفهان کسب کرد که موفق شد در ورزشگاه فولادشهر شکست 2 بر صفر را به تیم فولاد خوزستان تحمیل کند. این دومین بازی تیم سپاهان با هدایت "زلاتکو کرانچار" بود که با پیروزی زردپوشان همراه شد. او نخستین بازی خود با تیم سپاهان را هفته گذشته مقابل پرسپولیس برگزار کرد که به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.

حاصل این پیروزی صعود تیم سپاهان به رده چهارهم جدول البته تا پیش از برگزاری دیدار تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری است که فردا برگزار می شود.

تیم مس کرمان نیز با هدایت میروسلاو بلاژویچ از دیگر تیم‌های فاتح دیدارهای امروز بود که توانست در ورزشگاه شهید باهنر کرمان شکست یک بر صفر را به ملوان تحمیل کند. با این نتیجه مس کرمان با سه پله صعود به رده سیزدهم جدول صعود کرد و ملوان نیز با یک پله سقوط به رده پانزدهم جدول تنزل یافت.

شهرداری تبریز نیز با هدایت یسیچ امروز توانست با پیروزی ورزشگاه تختی آبادان را ترک کند. این پیروزی که با 2 گل حاصل شد تیم شهرداری را 19 امتیازی کرد و با سه پله صعود تا رده نهم جدول بالا آورد. صعود شهرداری تبریز، سقوط یک پله ای صنعت نفت را به دنبال داشت.

با نتایجی که در دیدارهای امروز رقم خورد، خدشه ای به جایگاه استقلال در صدر جدول وارد نیامد. این تیم در صورت پیروزی در بازی فردا مقابل شاهین بوشهر می تواند فاصله خود با نفت تهران و صبای قم را به سه امتیاز برساند.

- نتایج دیدارهای آغازین هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پرسپولیس یک - سایپای البرز صفر

گل: مازیار زارع (40)

* داماش گیلان یک - ذوب آهن اصفهان یک

گل‌ها: میلاد زنیدپور (58) برای داماش و اسماعیل فرهادی (43) برای ذوب آهن

* مس کرمان یک - ملوان بندرانزلی صفر

گل: احمد حسن زاده (65)

* صنعت نفت آبادان صفر - شهرداری تبریز 2

گل‌ها: میثم بائو (14) و جعفر بذری (39)

* سپاهان اصفهان 2 - فولاد خوزستان صفر

گل‌ها: عماد محمدرضا (68) و میلوراد یانوش (79)

* فجر شهیدسپاسی شیراز 3 - مس سرچشمه 3

گل‌ها: جواد ضیغمی (21)، مهدی رجب زاده (38) و حسن فرجی (53) برای فجر و وحید علی آبادی (17)، مسلم فیروزآبادی (57) و مجتبی ترشیز (1+90) برای مس سرچشمه

* نفت تهران 2 - صبای قم 2

گل‌ها: ژودیفلی فریرا (65) و رضا معقولی (75) برای نفت تهران و پژمان شاهپری (14) و رضا عنایتی (86) برای صبای قم

جدول رده بندی لیگ برتر: