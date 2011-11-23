ضرورت عرضه و نمایش توانمندی های آذربایجان شرقی در عرصه های بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ رضا یعقوبی اظهار داشت: این عرضه توانمندیها نیازمند ارتباط دو سویه با سایر کشورهاست که در این میان برگزاری سه دوره کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای در تبریز باعث شده تا ارتباط دو سویه علمی میان آذربایجان شرقی و کشورهای برجسته در زمینه علم مقاوم سازی و زلزله به خوبی برقرار و تقویت شود.

یعقوبی افزود: حضور دانشمندان خارجی از کشورهای مختلف طی سه دوره برگزاری کنفرانس بین المللی مقاوم سازی در تبریز بسیار چشمگیر بود که نشان دهنده عمق روابط ایران و آذربایجان شرقی با سایر کشورهاست .

وی گفت: برگزاری سه دوره کنفرانس بین المللی مقاوم سازی در تبریز نقش مهمی در گسترش روابط آذربایجان شرقی با سایر کشورها داشته است.

رضا یعقوبی اظهار داشت: آذربایجان شرقی طی سالهای اخیر جزو استانهای پیشرو در برقراری ارتباط دو سویه با کشورهای مختلف جهان بوده است.

وی افزود: وزارت امور خارجه به عنوان ارتباط دهنده مسئولان داخلی با کشورهای خارجی همواره از برقراری ارتباط با سایر کشورهای در عرصه های مختلف استقبال کرده است و در این میان نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور نیز با حمایت از برگزاری نشست های علمی و بین المللی همچون کنفرانس های بین المللی مقاوم سازی تلاش کرده تا کسانی را که برای واردات تکنولوژی های علمی جدید دنیا به آذربایجان شرقی تلاش می کنند یاری کند .

رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمالغرب کشور در ادامه در خصوص سفر سفیر ژاپن به تبریز برای حضور در سومین سمپوزیوم بین المللی سازه های پیش ساخته و مهندسی زلزله در این کلانشهر گفت: ژاپن به لحاظ اینکه کشور زلزله خیزی بوده و جزو کشورهای صاحب سبک در زلزله شناسی و مهندسی زلزله به شمار می رود و از این رو حضور دو روزه سفیر ژاپن در تبریز می تواند فرصت مناسبی برای انتقال این تجربیات و تکنولوژی ها به کشورمان و مخصوصا آذربایجان شرقی باشد که در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است .

وی همچنین تاکید کرد: مسئولان استانی باید با معرفی توانمندی ها و پتانسیل های آذربایجان شرقی به هیئت ژاپنی زمینه و تمایل حضور ژاپنی ها در این منطقه برای سرمایه گذاری را افزایش دهند .