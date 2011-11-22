سه کانون دانش و صنعت در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم خزاعیان عصر سه شنبه در حاشیه این همایش افزود: با توجه به اهمیت بحث چوب و کاغذ دولت در جهت دستیابی صنعتی با استفاده از فناوری جدید به این موضوع توجه خاصی دارد و از طریق ارتقاء همکارهای سه جانبه صنعت، دانش و دولت اقدام به تشکیل کانون های در این زمینه و در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم و رفاه عمومی می کند.

وی اظهار داشت: ما برای دستیابی به توسعه با توجه به رتبه برتر علمی کشور در سطح منطقه سعی داریم تا با برنامه ریزی، کشور را به سوی پیشرفت های بیشتری هدایت کنیم.

وی با اشاره به بحث دانش در این صنعت بیان داشت: دو محور اساسی دانش و صنعت در این زمینه از همه مهتر است، چراکه این کانون ها تشکیل شده تا ارتباط بین دانشگاه و صنعت را ایجاد کنند تا بتوانند این چرخه را با شکوفایی بیشتر و با در نظر گرفتن مسائل محیطی پیش ببرند.

خزاعیان ادامه داد: با مطالعات انجام شده در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که ، برای اینکه بتوانیم به یک وفاق جمعی دست پیدا کنیم، برگزاری این همایش را برای خود ضروری دانستیم تا با پشتیبانی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و همچنین اعضای کارگروه تخصصی بتوانیم این همایش را با توجه به فصولی که تدوین می شود کمسیون هایی را در این زمینه تشکیل دهیم.