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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۷

یوسفی:

صنعت سنگ ساختمان در گذشته چراغ خاموش حرکت می‌کرد

صنعت سنگ ساختمان در گذشته چراغ خاموش حرکت می‌کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن صنفی صنعت سنگ استان اصفهان گفت: در گذشته به صنعت سنگ کشور هیچ گونه توجه علمی نمی‌شد و در واقع تولید سنگ در داخل و صادرات آن به خارج از کشور به صورت چراغ خاموش جلو می‌رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیر یوسفی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری ورود تکنولوژی نانو به صنعت سنگ ساختمانی افزود: ما در چند سال اخیر تلاش داشته تا وضعیت سنگ در سطح کشور را بهبود بخشیم که تا کنون در این عرصه اقدامات موثری به انجام رسیده است.

وی با اشاره به تنوع سنگ در سطح کشور تصریح کرد: سنگ در سطح کشور انواع مختلفی دارد اما متاسفانه در گذشته به طور غیر علمی تولید می‌شد و به همین دلیل جامعه علمی نیز آنچنان در این عرصه وارد نمی‌شدند.

امیر یوسفی با اشاره به تدوین چشم انداز بیست ساله برای سنگ گفت: چشم انداز بیست ساله سنگ در سطح کشور تدوین و به دولت ارائه شده است که انتظار می‌رود این چشم انداز مورد قبول قرار گیرد تا در نهایت صنعت سنگ کشور به آن جایگاهی که باید برسد.

رئیس انجمن صنفی صنعت سنگ استان اصفهان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما نزدیک به نود برنامه برای سنگ در دست داریم ادامه داد: ورود فناوری نانو به این صنعت یکی از این برنامه‌هاست.

کد مطلب 1466898

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