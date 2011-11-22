348 هزار تخلف رانندگی در گلستان ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسنی افزود: توقف در اماکن ممنوعه با 128 هزار و 139 مورد بیشترین مورد تخلفی بود که در این ایام با آن برخورد شد.

وی اظهار داشت: نبستن کمربند ایمنی با 82 هزار و 134 مورد، عدم استفاده از کلاه ایمنی با 18 هزار و 932 مورد، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی با 16 هزار و 354 مورد، سرعت غیر مجاز با 10 هزار و 872 مورد از بیشترین تخلفات بوده است.

سرهنگ حسنی گفت: عبور از محل های ممنوعه با 10 هزار و 969 مورد و سبقت غیر مجاز با هفت هزار و 83 مورد از دیگر تخلفات صورت گرفته در این مدت بوده است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گلستان گفت: طی این مدت پنج هزار و 422 خودرو و 18 هزار و 582 دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف و به پارکینک منتقل شدند.