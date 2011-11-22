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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام افزایش می یاید

ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام افزایش می یاید

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر عامل پالایشگاه گاز ایلام گفت: ظرفیت پالایشگاه گاز ایلام افزایش می یاید.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا اکبرزاده بیان کرد: با راه‌اندازی مرحله دوم ظرفیت تولید گاز این پالایشگاه از حدود شش میلیون متر مکعب به 10.2 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.

وی بیان داشت: پالایشگاه گاز ایلام نقش مهمی در تامین گاز و صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی دارد.

این مسئول افزود: پالایشگاه گاز ایلام واقع در 35 کیلومتری غرب این شهر به عنوان بزرگترین طرح گازی غرب کشور علاوه بر افزایش فشار شبکه سراسری نیاز استانهای مجاور به گاز طبیعی را تامین می کند.

اکبرزاده عنوان کرد: عملیات اجرایی این طرح گازی از سال 82 آغاز شد و پس از گذشت پنج سال در دی‌ماه سال 86 بهره‌برداری آزمایشی آن شروع شد.

کد مطلب 1466904

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