تظاهرات گسترده در بورسعید و اسکندریه / عزم مردم برای کنار زدن نظامیان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره از تظاهرات گسترده مردم در استان اسکندریه مصر در حمایت از مطالبات انقلاب و همبستگی با معترضان در میدان التحریر که در معرض سرکوب و کشتار قرار دارند، خبر داد.



مردم بورسعید نیز در حمایت از اعتصاب کنندگان در میدان التحریر، در تظاهرات گسترده بر تحقق خواسته های مشروع مردم انقلابی تاکید کرده اند.



از سوی دیگر عصام شرف نخست وزیر مستعفی مصر اعلام کرد استعفای دولت به سبب تسلیم در برابر خواسته های مردمی انجام شده است.



هم اکنون میدان التحریر و خیابانهای منتهی به آن مملو از جمعیت شده است و تعداد زیادی از معترضانی که در مقابل وزارت کشور تجمع کرده اند، در حمله نیروهای امنیتی مصدوم شده اند، نیروهای امنیتی از گاز اشک آور و دیگر تجهیزات سرکوب برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.



مردم مصر تاکید کرده اند تا زمانی که شورای نظامی از قدرت کناره گیری نکند و به خواسته های مردم تن ندهد، همچنان در میدان باقی خواهند ماند.