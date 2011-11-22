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۱ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۳۶

برای نخستین بار در کشور/

تکنولوژی نانو بر روی سنگ طبیعی اجرایی شد

تکنولوژی نانو بر روی سنگ طبیعی اجرایی شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: یک فعال در صنعت سنگ گفت: برای نخستین بار در سطح کشور فناوری نانو بر روی سنگ طبیعی اعمال و این موضوع کمک شایانی به این صنعت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد معاجزی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری تکنولوژی نانو به صنعت سنگ ساختمانی با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده این فناوری تا کنون در سطح دنیا نیز اجرایی نشده ادامه داد: در گذشته فناوری نانو در عرصه های مختلف ساختمانی از قبیل شیشه، چوب، فولاد و بتن از نانو استفاده می‌شد و تنها این امر در سنگ ساختمانی عملیاتی نشده بود که پس از تحقیق این امر نیز محقق شد.

وی ادامه داد: از سه سال پیش فعالیت در این عرصه آغاز و امروز در نهایت بصورت صد درصد این تکنولوژی بومی شد.

مدیر عامل شرکت متین سنگ گستره اسپادانا افزود: ورود این فناوری به صنعت سنگ حسن‌های بسیاری را به همراه دارد که از جمله آن می توان گفت قابلیت جذب آب در سنگ را به حداقل می‌رساند و از طرف دیگر به سبب اینکه روزنه‌های سنگ را می‌پوشاند در نهایت باعث می‌شود تا شاهد کاهش مصرف انرژی در فصول گرم و سرد سال باشیم.

به گزارش مهر در بخش دیگری از این جلسه استاد دانشگاه صنعتی اصفهان نیز اظهار داشت: با ورود فناوری نانو به صنعت سنگ در نهایت این موضوع سبب می‌شود تا باکتری‌ها کمتر در درون سنگ جذب شود و مانع از کثیف شدن و سیاه شدن آن می‌شود.

احمد منشی ادامه داد: تخمین زده می‌شود که عمر مفید این این فناوری 5 سال باشد که البته بعد از این مدت فناوری نانو همچنان اثر گذاری خود را خواهد داشت که البته در سطح کمتری نسبت به گذشته است.

وی یاد آور شد: پس از این دوره نیز می‌توان مجددا سنگ‌ها را با یک اسپری نانو کنیم.

کد مطلب 1466915

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