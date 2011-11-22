نجات دو کارتن خواب از مرگ/ تیرآهن میهمان ناخوانده اتاق خواب

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام ریزش ساختمان قدیمی و متروک خالی از سکنه به ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 4 و گروه نجات 9 همزمان ساعت 11:43 دقیقه امروز راهی محل حادثه در خیابان مصطفی خمینی، خیابان سرپولک شدند. به گفته منصور وزیری افسر آماده منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران این ساختمان در دو طبقه کاملا قدیمی و فرسوده بود که هنگام رخداد حادثه دو نفر کارتن خواب در آن حضور داشتند و با ریزش آوار زیر نخاله های ساختمانی گرفتار شدند.

وی افزود: آتش نشانان بی درنگ وبا رعایت اصول ایمنی و مهار کردن سازه های معلق ناشی از ریزش ساختمان یکی از این شهروندان را از زیر آوار بیرون آوردند و پس از دقایقی جستجو موفق شدند نفر دوم را هم از زیر آوار نجات دهند.

وزیری همچنین با بیان این که علت رخداد این حادثه فرسودگی بیش از حد ساختمان و بارندگی های اخیر بوده افزود: خوشبختانه این دو شهروند زنده ماندند که برای مداوا و اعزام به مرکز درمانی در اختیار امدادگران اورژانس قرار گرفتند.

تیرآهن میهمان ناخوانده اتاق خواب



رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام کار همرا با بی احتیاطی حادثه آفرید و پاره شدن زنجیر نگهدارنده شاخه تیرآهن موجب شد تا تیرآهن به دیوار ساختمان برخورد کند و وارد واحد مسکونی شود.



این حادثه که هیچگونه تلفات و خسارت جانی نداشت هنگامی رخ داد که جرثقیل مشغول جابجایی یک شاخه بلند تیرآهن و قرار دادن آن در محل تعیین شده بود.رخداد این حادثه عصر دیروز به سامانه 125 اطلاع رسانی شد و بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 92 ساعت 15:58 دقیقه راهی محل حادثه در تهرانپارس، خیابان زهدی، خیابان شریف شدند.

رضا میر فتوحی فرمانده آتش نشانان گفت: در جریان این حادثه پاره شدن زنجیر نگهدارنده تیر آهن باعث شد که این شاخه بلند فلزی رها شود و در برخورد با دیوار ساختمان و ایجاد سوراخ نسبتا بزرگی وارد اتاق خواب واحد مسکونی در طبقه چهارم ساختمان شود



در محل مورد نظر مشاهده شد جرثقیلی در جریان جابجایی تیر آهن بلندی برای قرار دادن در محل تعیین شده ساختمان در حال ا حداث با پاره شدن زنجیر نگهدارنده، تیر آهن در رفته و نوک آن به دیوار ساختمان مسکونی برخورد می کند و با ایجاد سوراخ بزرگی وارد اتاق خواب در طبقه چهارم می شود.



وی افزود: آتش نشانان بی درنگ باقطع کردن جریان برق و گاز ساختمان و انتقال ساکنان به محل ایمن اطراف تیر آهن را ایمن سازی و خطر سقوط آن و ایجاد خسارت مالی بیشتررا کاملا برطرف کردند.

تلاش 2 ساعته برای جلوگیری از سقوط داربست 10 طبقه



آتش نشانان با رسیدن در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه و اقدام به موقع از سقوط داربست پارکینگ 10 طبقه در حال ساخت جلوگیری کردند.در پی اعلام احتمال سقوط داربست ساختمان در حال ساخت در خیابان استاد معین ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاه 8 را ساعت 17:29 دقیقه دیروز به این محل اعزام کرد.

علی اسدی رئیس ایستگاه 8 آتش نشانی تهران که در محل بود گفت: داربستی که بر روی نمای ساختمان 10 طبقه نصب شده بود به علت وزش باد و نبود اتصالات مناسب در حال سقوط بود که با توجه به خطر احتمالی ناشی از افتادن آن روی خیابان و وارد آمدن خسارت جبران ناپذیر، آتش نشانان با بکارگیری تجهیزات ویژه ایمنی و استفاده از طناب ها و مفتول موجود به مهار داربست و محکم کردن آن درسمت ساختمان پرداختند و پس ازحدود 2 ساعت تلاش موفق شدند با تثبیت داربست از بروز خطر جلوگیری کنند.

برخورد مرگبار کامیون با رهگذر پیاده

بی احتیاطی و رعایت نکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی حادثه ساز شد و برخورد کامیون با رهگذر پیاده مرگ این شهروند را رقم زد.ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 16:18 دقیقه دیروز با دریافت خبر رخداد این حادثه بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 90 وگروه نجات 2 را همزمان به محل حادثه در شهر ری، بزرگراه شهید کریمی روانه کرد.

به گفته اسماعیل شریفی فرمانده آتش نشانان، عابر پیاده که مردی با حدود 60 سال سن بود هنگام گذر از عرض بزرگراه در برخورد کامیون با وی زیر چرخ های آن جانش را از دست داد.

وی افزود: آتش نشانان و نجاتگران بی درنگ پس از ایمن سازی محل حادثه جسم بی جان پیر مرد را با بکارگیری تجهیزات ایمنی از زیر چرخ کامیون بیرون آوردند.

این فرمانده آتش نشانی گفت: آتش نشانان پس ازپایان عملیات رها سازی جسد این شهروند و پاکسازی کامل محل حادثه به ماموریت خود پایان دادند.