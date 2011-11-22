تحولات خاورمیانه نشانگر افول قدرت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه‌شنبه در دیدار با "چامبارا" سخنگوی رئیس‌جمهور و دبیر دائمی وزارت رسانه‌های زیمبابوه، بر ضرورت افزایش همکاری‌های مشترک در مقابل سیاست‌های استعماری کشورهای سلطه طلب تأکید کرد و اظهار داشت: همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه می‌تواند در تثبیت صلح و ثبات جهانی و احقاق حق محرومیت و مستضعفین جهان کمک کند.



وی با تأکید بر تحکیم و گسترش روابط دو کشور درعرصه‌های مختلف به ویژه روابط پارلمانی فیمابین، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدامی در جهت تقویت و توسعه مناسبات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و علمی به ویژه روابط پارلمانی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه استقبال و حمایت می‌کند.



رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه، یادآور شد: تحولات کنونی منطقه خاورمیانه نشانگر افول قدرت آمریکاست و تنفر ملت‌های منطقه از سیاست‌های آمریکا منشأ اصلی این انقلاب‌ها بوده است.



در ادامه این ملاقات "چامبارا" سخنگوی رئیس‌جمهور و دبیر دائمی وزارت رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی زیمبابوه، آمریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت جهان دانست و گفت: آمریکا همانند یک کشور دیوانه با اقداماتش در خاورمیانه و شمال آفریقا سبب از بین رفتن حقوق ملت‌های ضعیف گشته است.



وی تصریح کرد: کشورهای مستقل باید با همکاری‌های مشترک و استفاده از ظرفیت‌های خود در جهت احقاق حقوق ملت‌های ستمدیده اقدام کنند.



چامبارا در خاتمه با تأکید بر سیاست نگاه به شرق کشور زیمبابوه، افزود: در استراتژی سیاست خارجی زیمبابوه جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.