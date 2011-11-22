تحولات خاورمیانه نشانگر افول قدرت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سهشنبه در دیدار با "چامبارا" سخنگوی رئیسجمهور و دبیر دائمی وزارت رسانههای زیمبابوه، بر ضرورت افزایش همکاریهای مشترک در مقابل سیاستهای استعماری کشورهای سلطه طلب تأکید کرد و اظهار داشت: همکاریهای منطقهای و بینالمللی میان جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه میتواند در تثبیت صلح و ثبات جهانی و احقاق حق محرومیت و مستضعفین جهان کمک کند.
وی با تأکید بر تحکیم و گسترش روابط دو کشور درعرصههای مختلف به ویژه روابط پارلمانی فیمابین، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر گونه اقدامی در جهت تقویت و توسعه مناسبات در عرصههای سیاسی، اقتصادی و علمی به ویژه روابط پارلمانی فیمابین جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه استقبال و حمایت میکند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه، یادآور شد: تحولات کنونی منطقه خاورمیانه نشانگر افول قدرت آمریکاست و تنفر ملتهای منطقه از سیاستهای آمریکا منشأ اصلی این انقلابها بوده است.
در ادامه این ملاقات "چامبارا" سخنگوی رئیسجمهور و دبیر دائمی وزارت رسانهها و اطلاعرسانی زیمبابوه، آمریکا را بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت جهان دانست و گفت: آمریکا همانند یک کشور دیوانه با اقداماتش در خاورمیانه و شمال آفریقا سبب از بین رفتن حقوق ملتهای ضعیف گشته است.
وی تصریح کرد: کشورهای مستقل باید با همکاریهای مشترک و استفاده از ظرفیتهای خود در جهت احقاق حقوق ملتهای ستمدیده اقدام کنند.
چامبارا در خاتمه با تأکید بر سیاست نگاه به شرق کشور زیمبابوه، افزود: در استراتژی سیاست خارجی زیمبابوه جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است.
رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در دیدار با سخنگوی رئیسجمهور زیمباوه، تحولات کنونی خاورمیانه را نشانگر افول قدرت آمریکا دانست و گفت: تنفر ملل منطقه از سیاستهای آمریکا منشأ اصلی این انقلابهاست.
به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سهشنبه در دیدار با "چامبارا" سخنگوی رئیسجمهور و دبیر دائمی وزارت رسانههای زیمبابوه، بر ضرورت افزایش همکاریهای مشترک در مقابل سیاستهای استعماری کشورهای سلطه طلب تأکید کرد و اظهار داشت: همکاریهای منطقهای و بینالمللی میان جمهوری اسلامی ایران و زیمبابوه میتواند در تثبیت صلح و ثبات جهانی و احقاق حق محرومیت و مستضعفین جهان کمک کند.
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