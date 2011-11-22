حوادث سرشماری در آذربایجان شرقی/ ضرب و جرح آمارگیران تا غیبت 3 هزار خانوار!

به گزارش خبرنگار مهر، در این سرشماری بیش از یک میلیون خانوار در آذربایجان شرقی مورد سرشماری قرار گرفتند که نسبت خانوارهای شمارش شده شهری به روستایی70 به 30 بوده است.

در سرشماری 90 آذربایجان شرقی که در 20 شهرستان، 58 شهر و 141 دهستان انجام شد، شش هزار و 336 نفر نیروی ستادی و مامور آمارگیر مشارکت داشتند.

در طول اجرای سرشماری امسال، سه هزار خانوار آذربایجان شرقی شامل سه دهم درصد از مجموع خانوارهای این استان مورد سرشماری قرار نگرفتند که مطابق اعلام مسئولان، رقم بسیار پایینی است.

تصادف خودرو معاون فنی ستاد سرشماری شهرستان اسکو، درگیری با ماموران در تبریز، ضرب و جرح تعدادی مامور آمارگیر، زمین خوردگی و شکستن دست و پای تعداد دیگر از آمارگیران، سقوط یک آمارگیر دختر به چاله آسانسور، بستری شدن معاون فنی و آموزش روستایی ستاد سرشماری شهرستان تبریز به دلیل حمله قلبی و ایست قلبی یکی دیگر از عوامل ستاد سرشماری آذربایجان شرقی از حوادثی بوده که در مدت اجرای سرشماری 90 اتفاق افتاد.

اعطای 468 کارت هدیه 200 هزار ریالی به دانش آموزان مشارکت کننده در برنامه های فرهنگی ستاد سرشماری آذربایجان شرقی از دیگر حاشیه های سرشماری این دوره در استان بوده است.

فرمانداری اهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، شرکت آب و فاضلاب و مدیریت درمان تامین اجتماعی آذربایجان شرقی برترین دستگاه های آذربایجان شرقی در طول اجرای سرشماری 90 معرفی شدند ضمن اینکه شرکت نفت، تعاون روستایی و راه و ترابری ورزقان به دلیل عدم همکاری در بازگشایی روستاهای این شهرستان دستگاه هایی بودند که با ستاد سرشماری آذربایجان شرقی همکاری لازم را نداشتند.

احمد علیرضا بیگی، استاندار آذربایجان شرقی نخستین شهروند آذربایجان شرقی بود که در ساعت هفت و 33 دقیقه صبح دوم آبان امسال مورد سرشماری قرار گرفت.

هفتمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان از دوم تا 22 آبان اجرا شد که در آذربایجان شرقی تا 28 همین ماه ادامه داشت.