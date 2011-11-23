حوزه علمیه در معرفی کاندیدای قم در انتخابات مجلس اختلاف نظر نداشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در جمع آمران به معروف و ناهیان از منکر حوزه علمیه قم با بیان اینکه بنده تا کنون وارد مسائل مربوط به انتخابات مجلس نشدم، با تاکید بر اینکه حوزه علمیه قم باید اصول خود را با قدرت حفظ کند و پای آن بایستد افزود: نباید در حوزه علمیه زمینه اختلاف سلیقه و تفرقه باشد و حوزه علمیه نباید در انتخاب نمایندگانی که از قم به مجلس خواهند رفت، اختلاف نظر داشته باشد چرا که این اختلاف‌ها در سراسر کشور تأثیرگذار خواهد بود.



شاخصه‌های یک نماینده در تراز جمهوری اسلامی



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه هم حضور حداکثری و هم حضور بهترین‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مهم است به شاخصه‌های یک نماینده در تراز جمهوری اسلامی اشاره کرد و افزود: باید نماینده‌ای را انتخاب کرد که به اسلام و فقاهت معتقد و ولایت پذیر و خبره در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باشد تا مردم برای چهار سال دغدغه خاصی در این زمینه نداشته باشند.



اعلام حمایت از مواضع و تصمیمات آیت الله مهدوی کنی



وی در ادامه با تأکید بر اینکه از مواضع و تصمیم‌های آیت الله مهدوی کنی در خصوص انتخابات اخیر حمایت می‌کنیم، گفت: امروز منحرفان و فتنه‌گران امکانات خود را بسیج کرده‌اند تا افراد خود را وارد مجلس کنند.



دری نجف آبادی ادامه داد: ورود بهترین‌ها به مجلس از بزرگترین معروف‌ها است چرا که یک نماینده در برابر تمام مردم کشور و مسلمانان و دنیای اسلام مسئول است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه سال جاری به واسطه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی حساسیت‌های داخلی و جهانی در پی دارد افزود: ماه محرم و صفر فرصت خوبی برای طلاب است تا مردم را در این زمینه راهنمایی و ارشاد کنند.



غیبت روحانیت در صحنه موجب حضور شیادان خواهد شد



وی با اشاره به نفوذ عوامل فرقه‌های انحرافی و تبلیغات آنها در کشور اظهار داشت: امروز یکی از سندهایی که در سازمان ملل و بر علیه کشور ما مطرح است همین مسئله تبیلغ سایر فرق است که چرا ایران اجازه تبلیغ به سایر فرق انحرافی مانند بهائیت و وهابیت را نمی‌دهد و از این رو ایران را ناقض حقوق بشر می‌خوانند.



آیت الله دری نجف آبادی فعالیت‌ها و تبلیغات پراکنده برخی از فرق انحرافی را ناشی از عدم حضور آگاهانه روحانیت در صحنه عنوان کرد و افزود: غیبت روحانیت در صحنه موجب حضور دشمنان و شیادان خواهد شد.



عضو مجلس خبرگان رهبری توجه به مسائل مالی و جلوگیری از اختلاس را یکی از جنبه‌های امر به معروف و نهی از منکر دانست و افزود: توزیع درست سرمایه در کشور، توجه به بیت المال نیز از نمونه‌ها و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و این فریضه تنها به رعایت حجاب اسلامی و مسائل مربوط به موسیقی خلاصه نمی‌شود.

