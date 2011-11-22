برترین ‌های بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه‌ ای یزد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران در مراسم اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه ‌ای که به میزبانی یزد برگزار شد، در بخش ‌های مختلف نفرات برگزیده را معرفی کرد.

در بخش پوستر برگزیده: مصطفی معتمدی از استان هرمزگان برنده لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال.

طراح نور: علیرضا عبداللهی به خاطر نمایش "اتوبوس" از استان خراسان جنوبی برنده لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال.

طراحی لباس: سمیه دهقان‌آبادی به خاطر نمایش "کشف برای زنده ماندن" از استان هرمزگان برنده لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال.

موسیقی: غلامرضا رئیسی به خاطر نمایش "کشف برای زنده ماندن" از استان هرمزگان برنده دیپلم افتخار و مبلغ چهار میلیون ریال.

در بخش طراحی صحنه رتبه سوم به فرزانه سلحشور و مهسا آبیذ به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ها" از استان خراسان رضوی رسید و برنده لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال شد.

رتبه دوم به مهدی حشمتی به خاطر نمایش "پیچ خطرناک" از استان کرمان رسید و برنده لوح تقدیر و مبلغ دو میلیون ریال شد.

رتبه اول نیز از آن سروش طاهری به خاطر نمایش "سپنج رنج و شکنج" از استان خراسان رضوی شد و برنده دیپلم افتخار و مبلغ سه میلیون ریال شد.

هیئت داوران این جشنواره در بخش بازیگران زن نفر برتر را معرفی نکرد اما نوشین نوروززاده به خاطر نمایش "سپنج رنج و شکنج" از استان خراسان رضوی برنده لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال، مریم مهدی‌زاده به خاطر نمایش "آتش خاموش" از استان کرمان برنده لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال، فرزانه سلحشور به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ها" از استان خراسان رضوی برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، سحر رضوانی به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ ها" از استان خراسان رضوی برنده همراه لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، فاطمه رادمنش به خاطر نمایش "مجلس جنیان" از استان کرمان برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، سمیه عشایری و مریم زهدی به خاطر نمایش "کشف برای زنده ماندن" از جنوب استان هرمزگان به همراه لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، معرفی شدند.

در شاخص خلاقیت فردی مبلغ 10میلیون ریال به گروه نمایش اتوبوس از استان خراسان جنوبی تعلق گرفت.

در بخش بازیگران مرد نیز سعید توکلی به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ها" از استان خراسان رضوی برنده لوح تقدیر و مبلغ یک میلیون ریال، سعید صادقی به خاطر نمایش "سپنج رنج و شکنج" از استان خراسان رضوی برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، منوچهر صبوری به خاطر نمایش "مجلس جنیان" از استان کرمان به همراه لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال، سروش طاهری به خاطر نمایش "سپنج رنج و شکنج" از استان خراسان رضوی به همراه لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال و مسعود میرزاآقا به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ ها" از استان خراسان رضوی برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال شناخته شدند.

در بخش کارگردانی نیز رتبه سوم از آن سروش طاهری به خاطرنمایش "سپنج رنج و شکنج" از استان خراسان رضوی و برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال شد.

رتبه دوم نیز به فرزانه سلحشور و مهسا آبیذ به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ها" از استان خراسان رضوی رسید و برنده لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال شدند.

رتبه اول نیز به حسین ابراهیمی به خاطر نمایش "اتوبوس" از استان خراسان جنوبی رسید و برنده دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال شد.

در بخش نمایش ‌نامه نویسی نفر سوم علی‌محمد رادمنش به خاطر نمایش "مجلس جنیان" از استان کرمان معرفی و برنده لوح تقدیر و مبلغ سه میلیون ریال شد.

صحرا رمضانیان نیز به خاطر نمایش "ملکه موریانه‌ها" از استان خراسان رضوی دوم و برنده لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال شد.

حسین ابراهیمی نیز به خاطر نمایش "اتوبوس" از استان خراسان جنوبی اول و برنده دیپلم افتخار و مبلغ پنج میلیون ریال شد.

بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه ‌ای با حضور استان‌ های کرمان، اصفهان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی به میزبانی یزد برگزار شد.