حمايت دولت نبايد مساجد را از حالت مردمي خارج كند

حجت الاسلام مهدي عرب پور رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان در گفت وگو با خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" اظهار داشت : قبل از بررسي وضعيت بودجه مساجد ، مي بايست تشكيلات و ساختار اداري اين پايگاه ها مشخص شود .

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به اين كه بي شك توجه به مساجد و اداره آنها مقوله اي است كه ساليان سال با زندگي انسان ها عجين و مرتبط بوده است ، گفت : بحث مديريت مساجد از ضروري ترين مواردي است كه مي تواند جايگاه اين مساجد را ارتقاء بخشيده و نقش سازنده و زندگي ساز آنها احياء شود .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان با تأكيد بر اين كه مديريت بخش سخت افزاري و نرم افزاري مساجد مي بايست به خوبي مشخص و تعيين شود ، افزود : درحال حاضر چندين بخش به طور مجزا و پراكنده متولي امور مساجد هستند .

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به برخي مشكلات كه به واسطه اين مديريت هاي جدا و پراكنده ايجاد مي شود ، گفت : در اين ميان برخي موازي كاري ها ، ضعف و كاستي هاي بسياري را موجب مي شود و در مقابل برخي امور نيز از سوي هيچ يك از مراجع ، مورد توجه قرار نمي گيرد.

وي تعيين مديريت واحد براي مساجد را ضرورتي انكارناپذير براي رفع مشكلات و ضعف هاي فعلي عنوان كرد و گفت : اين مديريت مي تواند از طريق ساختاري جديد اعمال و يا اين كه مسئوليت اين امر به نهادي خاص واگذار شود .

حجت الاسلام عرب پور افزود : پس از تعيين مديريت واحد ، مهم ترين بحثي كه براي انجام فعاليت هاي مطلوب و سازنده پيش رو قرار دارد ، بودجه مساجد است .

وي با تأكيد بر اين كه فرهنگ مردمي بودن مساجد نبايد تغيير كند، عدم وابستگي كامل مساجد به دولت را ضروري اعلام كرد و گفت : فرهنگ مردمي بودن مساجد را بايد حفظ كرد ، لازم است مساجد همواره از خودياري و بخشش مردم بهره مند باشند .

رئيس سازمان تبليغات اسلامي استان كرمان تصريح كرد : كمك و حمايت دولت در كنار كمك هاي مردمي شرايطي را ايجاد مي كند كه مساجد به خوبي و شايستگي فعاليت كرده و تأثيرات سازنده اي در سطح جامعه داشته باشند .