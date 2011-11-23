به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی در مراسم اختتامیه دومین گردهمایی آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، با بیان اینکه باید خودمان را در جایگاه دفاع از نظام بدانیم اظهار داشت: امکانات نظام اسلامی در خدمت قرار میگیرد که دین و مکتب اهل بیت(ع) در عمق روستاها گسترش پیدا کند.
وی ادامه داد: دین در کشور ما غریب بود و عطشی که اکنون نسبت به دین و مکتب وجود دارد بیسابقه است.
عضو جامعه مدرسین ایجاد تحول عظیم در برخی نهادها و تربیت قاریان و حافظان قرآن کریم را از برکات نظام دینی دانست و تاکید کرد: اگر نظام دینی در کشور ما حاکم نبود این برکات وجود نداشت بنابراین بدترین جفا و ستم بیطرفی در برابر اصل نظام است.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه مبلغان با افتخار در جایگاه دفاع از نظام اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر هستند، بیان داشت: اگر قرار است حنجره عدالتی وجود داشته باشد باید جنجره مبلغان باشد.
وی تاکید کرد: ما ظلم و ستم هیچ مسئولی را توجیه نمیدانیم و نظام مرادف با ظلم و ستم مسئولان نیست بلکه مرادف با ولایت فقیه و قانون اساسی است.
وی ادامه داد: هر کسی از مسئولان که کار خوبی انجام دهد به او آفرین میگوئیم و هر کسی بد عمل کند انتقاد سازندهای به او خواهیم داشت.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه حنجره عدالت روحانیون طرفدار نظام است، تصریح کرد: اگر مسئولی دچار اشتباه شد در دفعات اول و دوم و سوم باید به صورت خصوصی به او تذکر داده شود و اگر آن شخص باز هم مرتکب اشتباه شد باید با مسئول بالاتر او ارتباط برقرار کرد و چنانچه مسئول مورد نظر باز هم دچار اشتباه شد باید تریبونی شود.
از خودتان غافل نشوید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان توصیههایی به روحانیون مستقر پرداخت و افزود: در هر منطقهای که خدمت میکنید در عرصه معنوی و علمی از خودتان غافل نشوید.
وی ادامه داد: خواندن نماز شب، شب زندهداری، نماز صبح اول وقت، تلاوت قرآن کریم، قرائت دعا و... به خدمت روحانیون مستقر نور و معنویت میدهد.
آیتالله خاتمی تصریح کرد: قیامتی که برای مردم بیان میکنیم خود نیز باور داشته باشیم و باور این مسئله در رفتارها نشان میدهد.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تبلیغ دین فرصت خوبی برای تکمیل دروس حوزوی است و روحانیون مستقر باید ازتباط خودشان را با حوزههای علمیه حفظ کنند.
وی تاکید کرد: روحانیون مستقر باید به عنوان عالم اهل مطالعه در جلسات حاضر شوند چراکه سطح فکری مردم روستاها و شهرها ارتقا یافته و اگر مبلغان بدون مطالعه در جلسهای شرکت کنند مردم متوجه میشوند.
آیتالله خاتمی بر لزوم توجه به خانواده و فرزندان تاکید کرد و بیان داشت: خانواده روحانیون مستقر باید توجیه باشند که روحانیون مستقر با چه انگیزهای به منطقه تبلیغی اعزام میشوند.
وی افزود: روحانیون مستقر باید بینش سیاسی خانواده خودشان را ارتقا دهند تا خانواده آنها مسائل سیاسی کلان و توطئهها را بدانند تا خدای ناکرده توطئهگران از آنها به عنوان ابزار استفاده نکنند.
تواضع یکی از الزامات تبلیغ دین است
وی با بیان اینکه سلوک مردمی 90 درصد در موفقیت روحانیون مستقر تاثیر دارد، گفت: خطابه و سخنرانی تنها 10 درصد در موفقیت روحانیون مستقر تاثیر دارد و اگر 90 درصد سلوک مردمی تامین شود 10 درصد خطابه و سخنرانی نیز تامین میشود.
آیتالله خاتمی تاکید کرد: وقتی یک روحانی محبوب القلوب شد اگر خطابهاش خوب نباشد جایگاه خودش را خواهد داشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: خود را برای مردم دیدن و تافته جدا بافته ندیدن، سوز عشق مردم داشتن، شریک شادی و غم مردم بودن و... از راههای محبوبشدن روحانیون مستقر است.
وی تواضع را یکی دیگر از الزامات تبلیغ دین دانست و تاکید کرد: بعضیها تواضع را به معنای تملق تفسیر میکنند در صورتی که تواضع، خود را مسلمانی مثل دیگر مسلمان دیدن است.
آیتالله خاتمی با بیان اینکه سلوک مردمی در سلوک پیامبر اسلام(ص) نهفته است، بیان داشت: روحانیون مستقر باید مراقب تهمتها و توطئهها باشند و اگر آمد و رفت با فردی و یا شرکت در مجلسی، آنها را بدنام میکند از این کارها پرهیز کنند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: ما ظلم و ستم هیچ مسئولی را توجیه نمیدانیم و نظام مرادف با ظلم و ستم مسئولان نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد خاتمی در مراسم اختتامیه دومین گردهمایی آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، با بیان اینکه باید خودمان را در جایگاه دفاع از نظام بدانیم اظهار داشت: امکانات نظام اسلامی در خدمت قرار میگیرد که دین و مکتب اهل بیت(ع) در عمق روستاها گسترش پیدا کند.
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