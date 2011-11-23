جامعه مدرسین کاندیدای خود را برای انتخابات مجلس معرفی نکرده است

آیت الله عباس کعبی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مواضع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جامعه مدرسین بر اساس منشور اصولگرایی تدوین شده توسط جامعتین عمل می‌کند و در این راستا تلاش می‌کند تا منشور اصولگرایی اجرایی شود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر دو نفر از اعضای جامعه مدرسین به عنوان نماینده آیت الله یزدی در کمیته 7+8 حضور دارند افزود: این کمیته سیاست‌گذاری، نظارت و دواری گروه‌های اصولگرا برای شرکت در انتخابات مجلس را مدیریت می‌کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه عنوان کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه بر رعایت نظام جامع اخلاق انتخاباتی تاکید دارد و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و بزرگان حوزه نقش هدایتی خود را با توجه به مشارکت حداکثری و پیشبرد اهداف اصولگرایی انجام می‌دهد و هیچ‌گاه نقش حزبی و گروهی نخواهد داشت.



جامعه مدرسین حساسیتی مبنی بر انتخاب شخصیت‌های اصولگرا ندارد



وی با بیان اینکه جامعه مدرسین هیچ حساسیتی مبنی بر انتخاب شخصیت‌های اصولگرا ندارد اظهار داشت: برای ما فرقی نمی‌کند که کدام شخصیت و از چه جریان اصولگرایی در انتخابات رأی بیاورد.



آیت الله کعبی افزود: هدف ما اتحاد نیروهای اصولگرا در برابر فتنه گران و کج اندیشان و جریانات غیر همسو با نظام و ولایت است و شکل گیری یک مجلس ارزشی، با اقتدار و الحام بخش نسبت به بیداری اسلامی منطقه را دنبال می‌کنیم.



وی با بیان اینکه جامعه مدرسین هنوز در خصوص معرفی کاندیدای مورد حمایت خود در قم اظهار نظری نداشته است افزود: این امر تا کنون در دستور کار قرار نگرفته است و بعد از جمع بندی نهایی در روزهای آینده اعلام خواهد شد.



عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: جامعه مدرسین حوزه علمیه در سراسر کشور ورود جزئی و مصداقی در امر انتخابات نخواهد داشت و حضور نمایندگان آیت الله یزدی نیز در کمیته متحد اصولگرایی به منظور تقویت فرایند وحدت اصولگرایان است و نه حضور مصداقی کاندیداها در انتخابات.